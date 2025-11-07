Радев подкрепи Саркози: Днес той е в затвора и се нуждае от нашата подкрепа

Години наред шестима невинни български граждани бяха лишени от свобода с несправедливи обвинения. В онези години българският народ прояви завидно единство, солидарност и вяра в справедливостта, но този безпрецедентен казус се превърна не само в изпитание за България, но и за моралната сила на международната общност. Това заяви държавният глава Румен Радев на тържествена церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 днес, на която удостои с Почетния знак на президента посланика на Великобритания в Либия в периода 2002-2006 година Антъни Лейдън.
Отличието се връчва на дипломата за неговите изключителни заслуги към България, проявени чрез лична ангажираност и професионален принос за освобождаването на българските медицински сестри, за укрепването на приятелските отношения между България и Обединеното кралство и за утвърждаването на хуманните и европейски ценности в международните отношения.
В приветствието си държавният глава отбеляза, че историята на спасяването на медиците ни в Либия ще остане завинаги в летописите на съвременната българска държавност, а несправедливото дело срещу тях бе тежко национално изпитание.
"Тяхната съдба се превърна в символ на човешкото страдание, но и на несломимата вяра, че доброто и справедливостта ще възтържествуват", каза Румен Радев. По думите на държавния глава в този труден период до страната ни са застанали истински приятели, които са показали, че европейската солидарност е нещо повече от лозунг.
В приветственото си слово Румен Радев открои търпението, доблестта и човешката съпричастност, които посланик Лейдън проявява в моменти, когато съдбата на сънародниците ни изглежда обречена. „Със своя професионализъм, личен авторитет и морална твърдост, той се превърна в истински мост между две различни култури и ценностни системи, между страданието и надеждата“, каза президентът, като допълни, че дипломатът недвусмислено е показал в онзи период как диалогът и съпричастността могат да бъдат по-силни от политическите декларации. Мандатът на посланик Лейдън в Либия надхвърли далеч рамките на неговия служебен дълг и се превърна в истинска кауза в защита на човешкия живот и справедливостта, подчерта държавният глава.
В приветствието си Румен Радев припомни и за проявената съпричастност и усилия на тогавашния президент на Франция Никола Саркози и съпругата му за освобождаването на българските медицински сестри.
„Днес той е в затвора и се нуждае от нашата подкрепа и съпричастност, с които да изразим истинската си благодарност“, каза още президентът. Държавният глава Румен Радев изрази подкрепата си за декларациите на президентите Петър Стоянов (1997-2002 г.) и Георги Първанов (2002-2012 г.), на бивши министри, политици и общественици, които са приели каузата за освобождаването на Саркози като свой дълг и отправи призив към европейските политици и общественици за неговото освобождаване.
Посланик Антъни Лейдън от своя страна благодари за връченото отличие, като подчерта трудностите, пред които е била изправена българската и европейска дипломация в разрешаването на случая с българските медици в Либия.
„Не чувствам, че заслужавам лично признание, но предвид случващото се в Триполи в онзи момент имах възможността да помогна и се отзовах. Получих обаждане с думи на благодарност от медиците след освобождаването им и това бе предостатъчно за мен. Искам да изкажа искрената си благодарност за честта, която ми оказахте. Благодаря сърдечно“, заяви още Антъни Лейдън.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.