Шефът на ВВС се извини за редакцията на речта на Тръмп

Председателят на ВВС Самир Шах се извини за "грешка в преценката“ при редактирането на реч на президента на САЩ Доналд Тръмп в документален филм "Панорама“, което предизвика оставките на шефа и ръководителя на новините на ВВС.

Шах заяви, че ВВС признава, че редактирането на речта на Тръмп е създало подвеждащо впечатление и е трябвало да бъде разгледано по-внимателно. Той отбеляза, че въпросът е бил преразгледан вътрешно по-рано тази година, но каза, че телевизионният оператор е трябвало да предприеме официални действия по това време.

Абсолютно ясно е, че ВВС трябва да се застъпва за безпристрастност“, написа Шах до британските законодатели, добавяйки, че телевизионният оператор е ангажиран с възстановяването на общественото доверие и гарантирането, че журналистиката му отговаря на най-високите стандарти за справедливост.

Относно редакцията на Тръмп, Шах каза, че след допълнително обсъждане ВВС приема, че начинът, по който е била редактирана речта, е „създал впечатление за директен призив за насилствени действия“.

"ВВС би искала да се извини за тази грешка в преценката“, каза той в писмото, цитиран от агенция Ройтерс.

Предаването "Панорама“, излъчено седмица преди президентските избори в САЩ, съчета два отделни откъса от една от речите на Тръмп, създавайки впечатлението, че той подбужда бунта на Капитолийския хълм през януари 2021 г.

Грешката е включена във вътрешен доклад на бивш съветник по стандартите, в който се посочват и пропуски на BBC в отразяването на войната между Израел и Хамас, въпросите на транссексуалните и други теми.

Нарастващите критики за пристрастност към телевизионната компания доведоха до оставката на генералния директор Тим Дейви и главния изпълнителен директор на News Дебора Търнес в неделя.

Въпреки че Шах прие критиките към редакцията на Тръмп, той отвърна на твърденията, че BBC се е опитала да "погребе“ някое от обвиненията или не е успяла да се справи с проблемите. Той каза, че е публикувала корекции, когато е сгрешила, е променяла редакционните насоки, е правила промени в ръководството и е предприемала дисциплинарни мерки.