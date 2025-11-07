Порицаха водеща на BBC, отказала да каже "бременни хора" в ефир

20 оплаквания бяха подадени срещо водеща на BBC, която поправи фразата „бременни хора“ на „жени“ по време на живо предаване. Всички те бяха уважени от телевизията.

56-годишната Мартин Кроксал представяше новина през юни за проучване за защита на уязвими хора при горещи метеорологични условия. В един момент тя сякаш завърта очи и вместо "бременни хора", както пише в аутокюто, тя каза "бременни жени".

Решението ѝ да промени формулировката ѝ донесе похвали онлайн от Дж. К. Роулинг и Мартина Навратилова, както и подкрепата на шефовете на BBC.

По време на предаването Кроксал каза:

„Изследването казва, че възрастните, бременните хора... жените... и тези с предшестващи здравословни проблеми трябва да вземат предпазни мерки.“

Но сега Отделът за редакционни оплаквания (ECU) на телевизионния оператор порица водещата за нарушаване на правилата му за безпристрастност. Заключението е, че реакцията ѝ, която според ECU „е била интерпретирана по различен начин от жалбоподателите като проява на отвращение, подигравка, презрение или раздразнение“, разкрива личната ѝ гледна точка относно противоречията около дебата за транссексуалните хора.

„ECU разгледа изражението на лицето на водещата, което оставя отворено за тълкуване, че то показва определена гледна точка в противоречията, които в момента обграждат транссексуалната идентичност, а поздравителните съобщения, които Кроксал по-късно получи в социалните медии, заедно с критичните възгледи, изразени в жалбите до BBC, потвърждават, че впечатлението, че тя е изразила лично мнение, е широко споделяно в целия спектър от мнения по въпроса. Тъй като създаването на силно впечатление за изразяване на лично мнение по спорен въпрос, дори и неволно, не отговаря на очакванията на BBC към нейните водещи и журналисти по отношение на безпристрастността, ECU потвърди жалбите", съобщи в изявление отделът.

Заключенията са докладвани на шефовете на BBC News, които изглежда са се опитали да защитят Кроксал заради реакцията ѝ на „неумело включените фрази от прессъобщението“ в сценария.

Това е вторият път, в който е установено, че Кроксал е нарушила правилата за безпристрастност на BBC. През 2022 г. ECU постанови, че тя е рискувала да разкрие личното си мнение за изборите за лидер на консерваторите, след като заяви, че е „много вълнуващо“ на фона на новината, че Борис Джонсън няма да се кандидатира.

BBC се опитва да противодейства на обвиненията, че в новинарските си емисии е потискала негативни истории за дебата за транссексуалните. Майкъл Прескът, бивш независим съветник на BBC, заяви в сряда, че е медията е виновна, че избягва публикуването на истории за транссексуални проблеми, като същевременно е провеждала „постоянно капково захранване“ с по-празнични новинарски материали, които са били публикувани без адекватен баланс.

Говорител на телевизията заяви, че е предприет редица действия, свързани с отразяването на пола и пола, включително актуализиране на ръководството за новинарски стил и „непрекъснато преразглеждане“ на отразяването си, за да отрази развития като решението на Върховния съд за биологичния пол.

Констатациите едва ли ще се харесат на Роулинг, авторката на Хари Потър. След като Кроксал беше порицана, спечелвайки на водещата над 50 000 нови последователи в X, Роулинг каза, че тя е нейната „нова любима водеща на BBC“, добавяйки: „По-добре да не си създавате проблеми.“

Фиона МакАнена, директор на кампаниите в благотворителната организация за права, основани на пола, Sex Matters, заяви, че е „скандално“, че Кроксал е била наказана заради чувството си на неудовлетвореност.

„Само жени могат да бъдат бременни. Аудиторията на Би Би Си знае този факт от живота, както и шефовете на Би Би Си, така че наказанието им срещу Кроксал изглежда като още едно смразяващо доказателство за очевидната им готовност да поставят идеологията пред независимата журналистика“, каза МакАнена. „С всичко, което беше разкрито през последните дни, някои може да се чудят защо журналистите в Би Би Си не правят повече, за да се борят с индоктринацията в цялата организация. Когато това е последствие дори за високопоставени служители като Кроксал, не е чудно, че други не са склонни да поемат риска.“

Бившият премиер Борис Джонсън заяви пред The ​​Daily Telegraph:

„Би Би Би Си беше хваната на местопрестъплението в множество действия на левичарски пристрастия. Те гротескно манипулираха реч на президента Тръмп. Приеха думите на Хамас за евангелие. Потиснаха дебата по въпроса за транссексуалните. Всеки, който притежава телевизор, е принуден да финансира тази организация. Тим Дейви трябва или да обясни, или да подаде оставка.“

Миналата година беше установено, че Джъстин Уеб, водещ на предаването „Today“ по Радио 4, е нарушил частично правилата на BBC по начина, по който е описал транссексуална жена в дебат за шах. На Уеб беше казано, че е виновен, като е описал транссексуалната жена като „в други думи, мъж“ по време на дебат през август 2023 г. относно насоките, издадени от Международната шахматна федерация, относно това дали мъжете имат предимство в играта.