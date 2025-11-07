Пънк и рап песни от етническите малцинства в Русия влязоха в плейлистата на Путин ВИДЕО

Президентът на Русия Владимир Путин не е известен с това, че е запален по модерните интерпретации на музиката на руските етнически малцинства в стиловете рап и пънк. Вместо това, той е по-свързан с националистическите химни, които са послужили като саундтрак към войната му в Украйна.

Така че беше донякъде изненада, когато в Кремъл му беше представен двоен албум, наречен „Звукът на Евразия“, включващ песни от Калмикия, единственият будистки регион в Европа, и Тува, регион в Сибир, известен със своите гърлени певци.

„Бих искала да ви подаря този двоен албум, който издадохме на винил“, каза Маргарита Лянге, член на съвета по етнически отношения на Кремъл, държейки плочата. „Той съдържа най-добрите песни на руската етническа група в напълно модерни стилове, включително калмикийски електро-пънк.“

Смята се, че това е първият път, когато думите „електро-пънк“ – музикален жанр, популяризиран от Suicide, дуо от Ню Йорк през 70-те години на миналия век – са произнесени в Кремъл от построяването му през средновековието.

„Благодаря. Благодаря ви много“, отговори Путин.

Албумът, който беше издаден с подкрепата на руската държава, включваше и музика от руските региони Евенки и Марий Ел. В Русия има над 180 етнически групи и Кремъл се стреми да изобрази образ на етническо единство.

Жителите на бедни региони като Тува и Бурятия, друг будистки регион, обаче предоставиха непропорционално голям брой войски на Украйна. Стотици руски музиканти, които се противопоставят на войната, бяха принудени да напуснат страната, а много от тях бяха определени като „чуждестранни агенти“.

Миналия месец Stop Time, група руски улични музиканти, които изпълняваха песни на забранени музиканти, бяха арестувани от полицията в Санкт Петербург. Концертите на групата станаха популярни, след като бяха публикувани видеоклипове, на които те изпълняват песни като „Swan Lake Co-operative“ на руския рапър в изгнание Noize MC, която открито призовава за отстраняването на Путин от власт. Членовете на групата, водени от Диана Логинова, 18-годишна студентка по музика, бяха обвинени в организиране на незаконно събиране и хулиганство и осъдени на почти месец зад решетките. Редица други музиканти в цяла Русия също бяха арестувани, след като изпълниха подобни песни в подкрепа на Логинова и нейните колеги от групата.

Те остават в ареста и има опасения, че могат да бъдат обвинени и в „дискредитиране“ на руската армия заради изпълнението им на песента, наречена Soldier, на Монеточка, поп певица в изгнание.

Песента съдържа стиховете „каквато и война да водиш/ прости ми, аз ще бъда от другата страна“.

Електро-пънк песента, за която Лянге говори, е на група от Калмикия, наречена Hagrin, чието заглавие „Полин“ се превежда като „Пелин“.

Албумът включва и песен на рап група, наречена „Шип Лий“ от Марий Ел. Видеоклип към песен на групата, издаден миналата година, включва членове на бандата и текста: „Влизам в клуба, очите ми блестят и ритам вратата.“

Твърди се обаче, че Путин е фен на някои съвременни руски групи. Когато не наблюдава нахлуването в Украйна или не отправя ядрени заплахи, руският лидер обича да слуша „Любе“, националистическа рок група, чиято музика се твърди, че се пуска по време на мъчения в затворите на Кремъл.

Любе е спечелила еквивалента на рубли 550 000 паунда от спонсорирани от Кремъл концерти през първите 16 месеца от пълномащабната война на Русия в Украйна, според Агентство, руски разследващ уебсайт. Вокалистът на групата, Николай Расторгуев, е член на управляващата партия на Путин „Единна Русия“.