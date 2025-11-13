Шефът на словенското разузнаване се срещна с Тръмп, присъства и бащата на Мелания

Шефът на словенската Агенция за разузнаване и сигурност (СОВА - SOVA) Йошко Кадиуник се е срещнал с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом, като има няколко теории за това защо се е провела подобна среща, пише словенският информационен сайт "Словения таймс".

Агенцията разпространи снимка на Кадиуник и Тръмп в социалната мрежа Екс вчера и заяви пред словенската новинарска агенция СТА, че Кадиуник е водил делегация, която е била на работно посещение в ЦРУ предишния ден и се е появила възможност за разговор с Тръмп. СОВА не дава подробности за разговорите.

Това, което може би е подготвило сцената за срещата на Кадиуник с Тръмп, е приносът на Словения за размяната на затворници между Русия и западни страни през лятото на 2024 г., при която бяха освободени и няколко американци.

Една от най-големите размени на затворници от края на Студената война стана възможна благодарение на залавянето на двама руски шпиони в Словения в края на 2022 г., тъй като те бяха част от сделката.

Словенските и американските разузнавателни служби си сътрудничат тясно през последните години, отбелязва „Словения таймс“.

Предишният президент на САЩ Джо Байдън лично благодари на словенския премиер Роберт Голоб за приноса на Словения и го прие във Вашингтон през октомври миналата година.

Същия месец Кадиуник посрещна тогавашния директор на ЦРУ Уилям Бърнс в Словения, където двамата потвърдиха отличното сътрудничество между двете страни и обсъдиха предизвикателствата пред сигурността.

Според регионалната телевизия Ен1 срещата на Кадиуник с Тръмп може да е резултат от добрите отношения, които той е изградил това лято с Виктор Кнаус, бащата на родената в Словения първа дама на САЩ Мелания Тръмп.

Ен1 твърди, че Кнаус е присъствал на разговорите, а СОВА нито потвърди, нито отрече твърдението, отбелязва „Словения таймс“.

Словенският посланик в САЩ Изток Мирошич е придружил Кадиуник в Белия дом. Според прессъобщение на правителството разговорът му с Тръмп е бил фокусиран върху словенско-американското приятелство.

Мирошич не е за първи път в Белия дом тази година. Той се е срещнал с членове на Съвета за национална сигурност на САЩ през май, съобщи Министерството на външните работи пред СТА.

В съответствие със стратегията на Словения за външна политика САЩ остават важен стратегически партньор и се полагат усилия за продължаване на стратегическия диалог, установен по време на първата администрация на Тръмп, заяви държавният секретар на словенското външно министерство Мелита Габрич на заседание на ресорната парламентарна комисия, след като новината за срещата на Мирошич с Тръмп стана публично известна.

Коментирайки срещата, Габрич каза, че „от докладите разбираме, че дискусията е засягала двустранните ни отношения“. Тя добави, че президентът на САЩ се е изказал много положително за словенците.

Той има информация от първа ръка от първата дама, отбеляза Габрич.

Ен1 съобщи неотдавна, че се твърди, че посланик Мирошич, който е опитен дипломат от кариерата и работи в САЩ от септември 2023 г., напуска поста си по-рано от предвиденото по собствено желание.

(БТА)

Joško Kadivnik, Director of SOVA, led a delegation on a courtesy visit to President @realDonaldTrump at the White House in Washington, DC. 🇺🇸🤝🇸🇮 pic.twitter.com/emER1ll64v — Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (@SOVA_SLO) November 12, 2025