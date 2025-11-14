Железниците в Испания ще връщат пари при над 15 минути закъснение

Националният железопътен превозвач в Испания ще дължи обезщетение на пътниците, ако влакът закъснеее с повече от 15 минути. Гласуваните законови промени бяха предложени от опозицията и касаят високоскоростните влакове, както и влаковете на дълги разстояния на компанията Renfe. Очаква се да влязат в сила от следващата година, предаде кореспондентът на БНР.

В момента пътуващите имат право на частично обезщетение при 60 минути закъснение. Операторът възстановява 50% от цената на билета за едночасово забавяне и връща пълната сума при закъснение от 90 минути.

Очаква се мярката да срещне съпротива от правителството, тъй като Renfe ще бъде в неизгодно положение в сравнение с частните си конкуренти Iryo и Ouigo, които не са засегнати промяната.