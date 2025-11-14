IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 59

Земетресение с магнитуд 3,4 в Нидерландия, свързаха го с добива на газ

Това е един от най-силните трусове, регистрирани някога в провинция Гронинген

14.11.2025 | 12:33 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Земетресение с магнитуд 3,4 бе регистрирано през нощта в нидерландската провинция Гронинген, предаде националната новинарска агенция АНП.

Според Европейския-средиземноморски сеизмологичен център трусът е станал на дълбочина от 3 километра в 1:16 ч. (2:16 ч. българско време), с епицентър на 20 километра в посока север-североизток от град Гронинген и на 10 километра западно от Делфзейл.

Според телевизия "Ер Те Ве Норд" (RTV Noord) това е едно от най-силните земетресения, регистрирани някога в Гронинген. То е било усетено в голяма част от провинцията.

Служебният премиер Дик Схоф изрази съпричастността на правителството с Гронинген след земетресението снощи.

"Шокът е реален. Това е доказателство за въздействието, което добивът на газ продължава да оказва върху провинцията", написа Схоф в "Екс". Той добави, че нидерландското правителство ще продължи да се фокусира върху укрепването на инфраструктурата, уреждането на щетите и икономическото бъдеще на провинцията.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

земетресение Нидерландия добив на газ
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem