Експлозия в полицейски участък в Кашмир, има загинали и ранени

Най-малко девет души са загинали, а 27 са ранени, когато купчина конфискувани експлозиви се взриви в полицейски участък в индийския Кашмир, съобщи началникът на полицията на региона в събота, дни след като експлозия на кола в Ню Делхи уби осем души, съобщава агенция Ройтерс.

Сред загиналите са полицаи, държавни служители и съдебни експерти, които са изследвали експлозивите по това време, каза на пресконференция Налин Прабхат, генерален директор на полицията за федерално администрирания регион Джаму и Кашмир. Той каза, че причината за експлозията късно в петък и мащабът на щетите се разследват.

Прабхат посочи, че няма участие на бойци в инцидента и заяви, че са били в ход съдебни и химически изследвания на предварително открити взривни материали, когато в петък вечерта е станала „случайна експлозия“.

"Всякакви други спекулации за причината за този инцидент са излишни“, каза той.

Идентифицирането на телата е в ход, тъй като някои са напълно изгорели, съобщи полицейски източник.

"Интензитетът на експлозията е бил такъв, че някои части от телата са били открити от близки къщи, на около 100-200 метра от полицейското управление“, каза източникът.

По-рано служител на местната полиция съобщи пред Ройтерс, че експлозия е разтърсила полицейския участък в Наугам. Служителят заяви, че пожар е обхванал комплекса и че пожарните екипи са били изпратени на място.

Експлозията е станала четири дни след смъртоносна експлозия на автомобил в индийската столица Ню Делхи, при която са убити най-малко осем души в това, което правителството определи като терористичен инцидент.

Съседите, притежаващи ядрено оръжие, Индия и Пакистан водят периодични войни от десетилетия за спорния регион Кашмир, който и двете страни претендират изцяло, а управляват само частично.