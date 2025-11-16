IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Путин и Нетаняху обсъдиха по телефона ситуацията в Газа

Коаментирани са прекратяване на огъня и размяна на пленници

16.11.2025 | 08:15 ч. 11
Снимка БГНЕС

Руският президент Владимир Путин и израелският премиер Бенямин Нетаняху обсъдиха по телефона обстановката в Близкия изток и по-конкретно ситуацията в ивицата Газа, предадоха ТАСС и Ройтерс, като се позоваха на пресслужбата на Кремъл.

"Имаше задълбочен обмен на мнения за положението в Близкия изток, включително събитията в ивицата Газа в контекста на прилагането на споразумението за прекратяване на огъня и размяна на задържани хора, състоянието на нещата около иранската ядрена програма и въпросите за насърчаване на по-нататъшната стабилизация в Сирия“, се казва в изявлението.

Споразумението за прекратяване на огъня в Газа влезе в сила на 10 октомври. То позволи да бъдат освободени останалите живи заложници, държани в ивицата, в замяна на пускането на палестинци от израелски затвори, но по-нататъшното прилагане на мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп като цяло оттогава буксува.

Първите обилни зимни дъждове в Газа нанесоха вчера тежки щети на импровизираните палаткови лагери, където са настанени хиляди палестинци, влошавайки още повече хуманитарната обстановка в опустошената след две години война палестинска територия, съобщи Асошиейтед прес. /БТА

Тагове:

