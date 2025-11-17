69 училища в Австралия затварят заради азбест в пясъка за игра

69 училища в Австралийската столична територия (ACT) ще бъдат принудени да затворят в понеделник, след като цветният пясък за игра беше изтеглен от пазара поради риск от азбест, съобщи правителството.

В събота Kmart и Target издадоха заповед за изтегляне на продуктите от пазара, в някои от които бяха открити следи от азбест.

Австралийската комисия по конкуренция и защита на потребителите (ACCC) заяви, че има „нисък“ риск азбестът да се разпространи във въздуха или да стане достатъчно фин за вдишване.

Инспекциите на училищата са в ход и може да „отнеме дни“, заяви министърът на образованието на Австралийската асоциация на студентите (ACT) Ивет Бери в публикация във Facebook. Тя добави, че тестовете на въздуха досега са дали „отрицателни резултати за азбест във въздуха“ във всички училища.

Това се случва, след като няколко училища и предучилищни заведения в региона бяха напълно или частично затворени в петък , след предупреждение за рисковете от азбест в детския пясък, продаван от Officeworks.

В Нова Зеландия също имаше затваряне на училища поради опасения от пясъчни продукти, като поне две други училища ще бъдат затворени за тестове в понеделник, според New Zealand Herald.

По отношение на новите затваряния, Бери каза: „За съжаление, тези пясъчни продукти се използват дори по-широко в нашите училища, отколкото продуктите на Officeworks.“ /BBC