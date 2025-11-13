Липсата на уран от Иран буди безпокойство у ядрения надзорен орган на ООН

Мълчанието на Иран относно щетите, които е нанесъл на обекти, бомбардирани от Израел и САЩ, подхранва безпокойството относно състоянието и местоположението на запасите от уран на Ислямската република с почти годност за бомбардиране, според нов доклад, публикуван от ядрената агенция на ООН.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) потвърди, че не е била в състояние да провери запасите от гориво на Иран от средата на юни, според документи, видяни от Bloomberg. Това е първият доклад на МААЕ, откакто Съветът за сигурност на ООН възобнови санкциите, изискващи Иран да спре дейностите по обогатяване.

„Липсата на достъп на агенцията до този ядрен материал в Иран в продължение на пет месеца означава, че неговата проверка – съгласно стандартната практика за предпазни мерки – е отдавна закъсняла“, написа генералният директор на МААЕ Рафаел Мариано Гроси , добавяйки, че неспособността на Техеран да информира агенцията си за местонахождението на урана е „въпрос за сериозно безпокойство“.

Макар че сателитните снимки показват, че израелските и американските атаки са унищожили голяма част от повърхностната ядрена активност на Иран, те също така са отменили десетилетия назад достъпа на инспектори на ООН до огромния атомен комплекс на Техеран. Ядрената работа на Иран тревожи Запада от десетилетия, а напрежението около естеството на атомната му програма – което датира от 50-те години на миналия век – често е разтърсвало петролните пазари и е предизвиквало пристъпи както на помирение, така и на конфликт със САЩ.

Ислямската република винаги е отричала да има намерения за разработване на ядрено оръжие

и твърди, че е ускорила обогатяването на уран в отговор на решението на президента на САЩ Доналд Тръмп по време на първия си мандат да се оттегли от знаковата ядрена сделка от 2015 г. и да наложи строги санкции на икономиката си.

Гроси повтори, че неговата агенция „няма да бъде в състояние да гарантира, че ядрената програма на Иран е изключително за мирни цели“, докато Иран не подобри сътрудничеството си.

Решението на Тръмп да бомбардира някои от ключовите ядрени обекти на Иран през юни незабавно провали активните преговори между Техеран и Вашингтон, целящи да разрешат различията си. Оттогава Иран заяви, че не е готов да започне отново преговори, освен ако няма гаранция, че няма да бъде бомбардиран отново.