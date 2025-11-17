Емил Радев: ЕС затяга контрола върху изпирането на пари и финансирането на тероризма

Европа затяга контрола върху изпирането на пари и финансирането на тероризма, каза днес евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП доц. д-р Емил Радев, който изнесе публична лекция в Икономическия университет във Варна. Той акцентира върху новите политики на ЕС в борбата с тези проблеми.

По данни на Европол около един процент от брутния вътрешен продукт на ЕС, или над 130 милиарда евро годишно, се свързва с пране на пари, каза Радев. По думите му това е довело до приемането на пакет в общоевропейското законодателство и структурирането на новия европейски орган, който ще координира борбата с изпирането на пари и финансиране на тероризма в целия ЕС - АМLА. В тази агенция ще работят представители на всички звена за финансово разузнаване от държавите членки, тя ще координира политиките и ще има право на пряк надзор върху най-големите финансови институции в ЕС, каза Радев. Той уточни, че новият орган ще може да наблюдава и нефинансовия сектор.

През годините се видя, в банковия сектор бяха разкрити много случаи на изпиране на пари, допълни евродепутатът. По думите му сега новият европейски орган, при идентифициране на рискове, ще може да поема прекия надзор върху тези финансови институции и така да минимизира опасността. Радев допълни още, че са завишени драстично и санкциите за нарушителите, които вече достигат процент от оборота на банките. Освен това новата агенция ще има право да осъществява надзора продължително време. Освен за пране на пари, тя ще може да следи и за нарушаване на санкционни режими, примерно по пакета санкции на ЕС срещу Русия, каза още Радев. По думите му ще бъде затегнат контролът и върху финансовите потоци от трети страни, включително от Средна Азия и Китай.

АМLА вече е факт, избрано е ръководството, допълни Радев. Той уточни, че в Общото събрание на агенцията ще има представители на всички държави членки, а тя ще работи в синхрон със звената за финансово разузнаване в отделните страни. Причината да се търси това партньорство и координация е, че както прането на пари, така и другите финансови престъпления са мултинационални, допълни Радев.

Той коментира още, че Европа има и много добър пакет за ограничаване на анонимността при офшорните фирми. Той припомни, че отделните регистри вече са свързани, има такъв и за крайните собственици на компаниите, а трансакциите подлежат на наблюдение. Други държави, извън ЕС, също взеха много сериозни мерки по тези въпроси, освен това все повече офшорни зони приемат законодателство, което да доведе до изсветляване на собствеността на компаниите и паричните потоци, каза евродепутатът.