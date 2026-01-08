IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ПСС: В планините вали сняг, на места мокър, духа и вятър

Не са добри условията за туризъм

08.01.2026 | 10:01 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Вали сняг, на места мокър, духа и вятър. За момента не може да се говори за нова снежна покривка, но прогнозите са, че и пред почивните дни ще продължи да вали сняг и това ще доведе до по-добри условия за зимни спортове, допълниха от ПСС пред БТА.

На Пампорово все още валежите са от дъжд.

Над планините ще бъде облачно и ветровито, съобщиха от НИМХ. Ще има валежи, на места с гръмотевици и значителни в Рило-Родопската област, а с понижението на температурите и в ниските части ще преминават в сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра - около минус 5°.          

