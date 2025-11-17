IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 85

Трима маскирани ограбиха луксозния магазин Louis Vuitton в Рим

Автомобилът се е врязъл във витрината на улица Виа Кондоти

17.11.2025 | 15:55 ч. 0
Newsmax Balkans, X

Newsmax Balkans, X

Магазин на луксозната марка Louis Vuitton, намиращ се на популярната централна улица Виа Кондоти в Рим, близо до Испанските стъпала е бил ограбен от трима маскирани, съобщава италианската агенция ANSA.

Според първоначалната информация трима мъже с маски са се врязали с автомобил във витрината на магазина около 01:30 ч., разбили са металните щори и са проникнали вътре.

Все още не е установено каква е стойността на открадната стока. На място работят криминалисти и разследващи екипи.

Екипите гледат и записите от охранителните камери в района и не изключват възможността крадците да са имали внимателно изработен план.

Louis Vuitton е една от най-емблематичните луксозни марки в света. През последните десетилетия френската модна къща работи с някои от най-влиятелните творчески директори и често определя тенденции в мода.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Louis Vuitton Рим магазин мода френска модна къща обир
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata