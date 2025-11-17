Трима маскирани ограбиха луксозния магазин Louis Vuitton в Рим

Магазин на луксозната марка Louis Vuitton, намиращ се на популярната централна улица Виа Кондоти в Рим, близо до Испанските стъпала е бил ограбен от трима маскирани, съобщава италианската агенция ANSA.

Според първоначалната информация трима мъже с маски са се врязали с автомобил във витрината на магазина около 01:30 ч., разбили са металните щори и са проникнали вътре.

Opljačkan butik Louis Vuitton u centru Rima, lopovi automobilom uleteli u izloghttps://t.co/bybCiw3KJx — Newsmax Balkans (@NewsmaxBalkans) November 17, 2025

Все още не е установено каква е стойността на открадната стока. На място работят криминалисти и разследващи екипи.

Екипите гледат и записите от охранителните камери в района и не изключват възможността крадците да са имали внимателно изработен план.

Louis Vuitton е една от най-емблематичните луксозни марки в света. През последните десетилетия френската модна къща работи с някои от най-влиятелните творчески директори и често определя тенденции в мода.