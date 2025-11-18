Работници в Русия масово не получават заплатите си с месеци: На какво се дължи това?

Русия наблюдава бързо увеличение на неплатените заплати: просрочията са се учетворили за една година, а работниците в строителството, минното дело и дори в заводите за стратегическа отбрана казват, че са останали без заплати с месеци. Официалната статистика показва, че забавянията на заплатите се увеличават рязко, дори когато експертите спорят дали скокът сигнализира за по-дълбок икономически проблем или просто отразява статистическо колебание. Независимият вестник iStories разговаря с работници и разгледа оценките на икономистите, за да разбере по-добре какво се случва.

„Ситуацията е тежка. Не сме получавали заплати от три месеца и никой не може да каже кога ще дойдат парите. Хората не могат да си плащат заемите - всички имат семейства“, казва пред iStories бригадир в цеха за формоване в машиностроителния завод в Кингисеп (КМЗ). „Нямаме от какво да живеем“, потвърди сервизен инженер, който не е получавал бонусите, които съставляват по-голямата част от доходите му от август.

Според работниците, заводът е обект на масови съкращения, но дори когато работниците напускат, хората не могат да получат последните си заплати.

КМЗ е стратегическо предприятие, което изпълнява договори за руския флот и Националната гвардия. Просрочените му заплати може да възлизат на най-малко 300 милиона рубли (3,7 милиона долара), съобщи „Фонтанка“.

В цяла Русия (с изключение на малкия бизнес) дългът по заплати достигна 1,95 милиарда рубли (24 милиона долара) в края на септември - четирикратно увеличение спрямо последната година, според руската Федерална служба за държавна статистика (Росстат).

Кой в Русия не получава заплати?

Росстат казва, че почти половината от всички просрочени заплати (44,1%) са концентрирани в строителния сектор. Например, работниците, строящи магистрала М-12 в Република Башкортостан, нов студентски кампус в Орел, метрото в Красноярск и жилищни сгради в Нижневартовск, са съобщили за забавено заплащане тази година.

Миналата седмица около 300 строителни работници на площадка на ядрен реактор в Уляновска област стачкуваха заради неплатени заплати. Някои „вече не виждат никакви положителни перспективи, страхуват се, че компанията ще фалира и вече са подали молби за оставка“, твърди един служител.

Минните компании представляват втория по големина дял от дълга по заплати (17,5%). В един от най-шумните случаи тази година над 500 миньори бяха уволнени от въгледобивна дейност в Кемеровска област.

В действителност обаче примери могат да бъдат намерени в почти всеки сектор. Работници в петролния сектор, хокеисти, учители и медицински персонал са се сблъсквали със забавяне на заплатите. В Иркутска област работник в котелна централа, който не е получавал заплата от месеци, е бил принуден да продаде коня си, за да може да заведе детето си в болница.

Колко сериозен е проблемът?

Към края на септември 10 300 служители в цяла Русия не са получили заплатите си навреме - увеличение с 84,6% в сравнение с предходната година, според Росстат. Общият дълг по заплати достигна 1,95 милиарда рубли (24 милиона долара), четири пъти повече от година по-рано. Роструд, федералният регулатор по труда, получи 18 400 оплаквания за неплатени заплати през 2024 г. - увеличение с 37,4%.

Въпреки това тези числа са скромни по исторически стандарти. През 1996 г. цели 60% от руснаците са получавали заплатите си със закъснение. Закъсненията по заплати достигнаха своя връх през 1998 г., когато средните месечни закъснения възлизаха на около 100 милиарда рубли (1,2 милиарда долара) - по време, когато БВП на Русия беше само 2,6 трилиона рубли, или 34 милиарда долара (днес той надхвърля 200 трилиона, или 2,5 трилиона долара).

Част от тазгодишното увеличение произтича от техническа промяна. През 2025 г. Росстат актуализира начина, по който отчита забавянията на заплатите, което означава, че повече компании вече ги отчитат, пише Георгий Остапкович от Висшето училище по икономика (ВШИ) в Москва.

„Това не е тенденция - просто незначително колебание, свързано с по-широкото забавяне на икономиката. Закъсненията по заплатите отдавна са маргинален проблем на руския пазар на труда“, каза руски експерт по пазара на труда, пожелал анонимност.

От друга страна, Росстат отчита само средни и големи компании, с изключение на малките предприятия. И според собствените му данни, малките фирми наемат 35 милиона от 74,6 милиона работници в Русия. Росстат също така не взема предвид кратките забавяния; за да се появи случай в статистиката, заплатата трябва да е закъсняла повече от месец. Въпреки това, друг руски икономист – също говорещ анонимно – заяви, че няма ясна тенденция към устойчив растеж на просрочените задължения и отдава неотдавнашния скок в официалните данни на много ниска база.

Според Росстат, повечето дългове за заплати произтичат от липсата на оборотен капитал на компаниите - често свързана със слабо търсене, забавени плащания от клиенти, нарастващи разходи и друг финансов натиск. В машиностроителния завод в Кингисеп, например, компанията едновременно съди длъжници и самата тя е съдена. Фонтанка изчислява, че ако KMZ спечели всичките си искове, може да се окаже на загуба за стотици милиони рубли. Друг проблем е рязкото намаляване на държавните поръчки: KMZ е получил 150 милиона рубли (1,8 милиона долара) през 2023 г., но по-малко от 60 милиона (738 000 долара) през 2025 г., според RBC. Въпреки това работниците настояваха, че не е имало прекъсвания на работата преди забавянето на заплатите и казаха, че заводът е имал много поръчки, поне „според слуховете“.

Високият основен лихвен процент е друг източник на забавяне на заплатите. Както обясни Игор Поляков от Центъра за макроикономически анализ и краткосрочно прогнозиране (CMASF), много компании са покривали заплатите, като са вземали краткосрочни заеми - но те са станали непосилно скъпи. Големите корпорации понякога пренасочват средства, предназначени за заплати или плащания към доставчици, за обслужване на дълговете си, като ефективно използват тези задължения като форма на „безлихвено заемане“, каза Александър Сафонов, професор във Финансовия университет към правителството на Руската федерация. В резултат на това техните изпълнители могат да се сблъскат не само със забавяне на заплатите, но дори с риск от фалит. Някои компании могат дори да поставят средства за заплати в краткосрочни депозити, за да печелят лихва, преди да плащат на служителите.

Друг фактор, добави Поляков, е бързото покачване на самите заплати. Росстат съобщава, че през август средната месечна заплата в Русия е била 92 900 рубли (1143 долара), което е с 12,2% повече на годишна база в номинално изражение. С забавянето на икономическия растеж компаниите, които наскоро са наемали персонал на по-високи ставки, сега се затрудняват да им плащат.