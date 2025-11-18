Мерц рискува да пропусне шанса си да рестартира Германия

Германският канцлер Фридрих Мерц има шанс да бъде сред най-влиятелните лидери на Европейския съюз. Неговият амбициозен план за трансформиране на армията и инфраструктурата на страната на стойност сто милиарда евро представлява най-голямата надежда на ЕС за възстановяване на икономическия растеж и спиране на опасната вълна от крайнодесен популизъм, пише Bloomberg.

Това може да бъде и епично разочарование, ако той и неговите коалиционни партньори не изпълнят обещанието си.

Мерц, политик от кариерата и корпоративен адвокат, не вдъхна особен ентусиазъм, когато неговият дясноцентристки Християндемократически съюз спечели властта през февруари. След това, внезапно, той направи това, което изглеждаше невъзможно: сключи сделка, за да се освободи от строгите фискални ограничения , които отдавна подкопаваха както Германия, така и ЕС. Правителството ще похарчи каквото е необходимо, за да засили защитата на Европа срещу враждебна Русия, каза той, ще инвестира още 500 милиарда евро (579,4 милиарда долара), за да съживи икономика, която е в застой на фона на високите цени на енергията и засилващата се китайска конкуренция, и ще намали бюрокрацията, за да задвижи нещата.

Това е изключителен хазарт. След като нарушил пестеливостта, отдавна неразделна част от националната идентичност, Мерц видя как подкрепата му рязко спада, докато съседната на фашистката партия „Алтернатива за Германия“ печели. Единственият му изход е да постигне осезаеми резултати до следващите национални избори, които трябва да се проведат до 2029 г. Това ще изисква компетентно изпълнение - да се възстанови армията, изтощена от десетилетия на пренебрегване, и да се гарантира, че инвестициите в области като транспорта и енергийната мрежа носят трайни ползи.

Постигнат е известен напредък

По-специално, правителството предложи данъчни облекчения за корпоративни капиталови разходи и предприе стъпки за ускоряване на одобренията за проекти като нови жилища. Въпреки това, вече са очевидни признаци на отслабване на инерцията и отклонение на мисията. Едва през септември парламентът ратифицира инфраструктурния фонд от 500 милиарда евро. Вместо да намали зависимостта от скъпата вносна енергия – например чрез рестартиране на спряните ядрени реактори – правителството се стреми единствено да субсидира електроенергията за промишлените фирми. Някои средства, предназначени за инвестиции, вместо това запълват дупки в редовния бюджет.

Икономистите са взели това предвид. Германският институт за икономически изследвания прогнозира растеж от само 0,2% тази година и 1,3% следващата - обусловен от временен пик на добавените публични разходи за захар. Прогнозите, анкетирани от Bloomberg, са намалили прогнозите си за 2027 г. до 1,5% от пика от близо 1,8% през юни.

Разбира се, правителствата не могат да правят чудеса. Вредната тарифна политика на САЩ е до голяма степен извън контрола на Германия. Длъжностните лица трябва да се справят с ограничен брой изпълнители и специалисти, способни да поемат проекти. Въпреки това, предвид огромния недостиг на публични инвестиции, който Германия е натрупала през последните две десетилетия, възможностите за повишаване на производителността изобилстват - от подобряване на достъпа до широколентов интернет до осигуряване на навременното движение на известните с ненадеждността влакове на дълги разстояния на Deutsche Bahn.

Германия има един шанс да направи това както трябва. Ако парите, предназначени за инвестиции, бъдат пропилени за субсидии и текущи разходи, правителството ще се окаже със стотици милиарди евро допълнителен дълг и няма много какво да покаже. Мерц и неговите коалиционни партньори говорят така, сякаш разбират каква трагедия би било това. Те трябва да го демонстрират.