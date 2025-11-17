IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 40

Експлозия, причинена от саботаж, разруши жп линия в Полша

Задействало се е взривно устройство

17.11.2025 | 11:52 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Експлозия, причинена от саботаж, разруши жп линията по маршрута Варшава-Люблин, съобщи днес полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс. 

"По маршрута Варшава-Люблин (при село Мика) има саботаж. Взривно устройство се е задействало и е разрушило жп линията", написа Туск в "Екс".

"Спешните служби и прокуратурата работят на място. По същия маршрут, близо до Люблин, също има щети", каза той. 

Местната полиция заяви вчера, че машинист е съобщил за щети по жп линията в Централна Полша. 

Свързани статии

По-рано Варшава е казвала, че ролята ѝ на разпределителен център за помощи за Украйна във войната я превръща в мишена за саботажи. Москва многократно отхвърли да е замесена в подобни действия. 

(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Полша саботаж експлозия жп линия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem