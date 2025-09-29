Бивш шеф на MI5: Великобритания може би вече е във война с Русия

Елиза Манингам-Бълър, бившият шеф на MI5 предупреди, че може би Великобритания вече е във война с Русия. Тя добави, че "широко разгърнатите“ кибератаки, разузнавателна работа, "физически атаки“ и "саботаж“ от страна на Москва във Великобритания са равносилни на конфликт.

Бившият шеф на MI5 участва в подкаста Lord Speaker's Corner, който се продуцира от Камарата на лордовете и заяви, че експертът по Путин Фиона Хил "може би е права, като казва, че вече сме във война с Русия“.

"Това е различен вид война, но враждебността, кибератаките, физическите атаки, разузнавателната работа са обширни“, на мнение е Манингам-Бълър.

Това идва в момент, когато началникът на отдела за борба с тероризма Доминик Мърфи отправи предупреждение за нарастващия брой деца, вербувани от Русия за извършване на престъпления. Той заяви, че е налице "петкратно увеличение“ на заплахите от чужди държави след отравянето на бившия руски разузнавач Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия в Солсбъри през 2018 г. Той добави, че има "десетки“ случаи на млади хора, вербувани от враждебни сили.

В ранния период на управлението на Манингам-Бълър като шеф на MI5 между 2002 и 2007 г. имаше надежди, че Русия под ръководството на Владимир Путин няма да се върне към съветския си начин на живот и вместо това да се превърне в потенциален партньор за Запада.

Манингам-Бълър се срещна с Путин през 2005 година, когато той беше на посещение в Лондон след срещата на върха на Г-8 в Шотландия, време, когато лорд Макфол предположи, че руският президент се опитва да се представи "приятно“, за да впечатли водещите западни държави.

"Не бих го описала точно така“, отговори Манингам-Бълър. "Не очаквах, че в рамките на една година ще поръча убийството на [Александър] Литвиненко по лондонските улици, но си мислех, че е доста неприятен човек.“

Литвиненко, бивш руски шпионин на ФСБ, който е живял в Лондон, се разболява и умира бавно през 2006 година, след като е отровен с радиоактивен полоний. Публично разследване, проведено десетилетие по-късно, заключава, че двама руски агенти са го убили и че вероятно са действали по заповед на Путин припомня The Guardian.

Междувременно в Украйна Русия нанесе 12-часов въздушен удар по Киев, при който загинаха най-малко четирима души, включително 12-годишно момиче.

Това беше един от най-големите удари по столицата от началото на войната през февруари 2022 година насам.

Атаката беше толкова тежка, че полските военновъздушни сили бяха подпомогнати, а въздушното пространство около два града близо до границата с Украйна беше временно затворено.

Путин изстреля близо 600 дрона и повече от 40 ракети в цялата страна. Украинските военновъздушни сили заявиха, че са засекли 595 дрона и 48 крилати или балистични ракети по време на атаката.

Украинският президент Володимир Зеленски определи ударите като "умишлен и целенасочен терор“. "Москва иска да продължи да се бие и да убива и заслужава само най-суровия натиск в света“, добави украинският президент.

Зеленски подкрепи искането на Доналд Тръмп на Общото събрание на ООН Европа да спре да купува руски петрол, добавяйки, че "всеки, който иска мир“, трябва да подкрепи усилията на президента на САЩ.

Пред The Mail on Sunday съобщи, че MI5 иска гражданите да се обучават като служители под прикритие за наблюдение – като единствената необходима квалификация е "способността да се сливат с фона“.

Кандидатите първо ще трябва да преминат през изтощителна шестмесечна програма за обучение, която един от новобранците описва като "физически и психически изтощителна“.