За по-здраво тяло: Качествената хидратация е важна, колкото и самата тренировка

Адриана Цончева е треньор по хранене и спорт с повече от 5 години опит в изграждането на здравословни и устойчиви хранителни навици. Завършила магистратура „Спорт, фитнес и здраве“ в Националната спортна академия, а съвсем скоро ще има и международно признат сертификат Advanced Nutrition for Weight Loss Diploma. Мисията й е да помага на хората да постигнат по-добра форма, повече енергия и увереност чрез индивидуален подход, който съчетава балансирано хранене, движение и правилни навици.

Поддържането на добра форма през всеки сезон от годината далеч не е просто суетен каприз. Външният ни вид е огледало към нашия вътрешен свят и показва с прецизна точност дали успяваме да се погрижим за здравословния баланс в организма ни. Така Адриана Цочева, треньор по хранене и спорт, обобщава ползите от редовното спортуване и спазването на балансиран хранителен режим.

Тя обръща внимание, че за да постигнат желаните цели, когато се качат на кантара, хората най-често отделят време да планират тренировките и хранителния си режим. Пренебрегва се обаче ключов елемент – правилната хидратация. „Водата е също толкова важна, колкото и самата тренировка“, убедена е Адриана, която има над 5-годишен опит като треньор. Посочва, че водата не е просто средство за утоляване на жаждата, а ключова част от възстановяването, енергията и добрия тонус на тялото.

Ето защо треньорът и хранителен терапевт вярва в силата на хидратацията.

Значението на минералите

„По време на интензивно натоварване тялото може да загуби до 1 литър вода на час – заедно с важни минерали като натрий, калий и магнезий“, обяснява Адриана. Тук идва и ролята на минералите - да поддържат мускулите, сърцето и нервната система в баланс. По нейни думи, когато настъпи липса на минерали в организма, възстановяването се забавя и може да се усетят притеснителни симптоми като умора, отпадналост и дори главоболие.

„Минералите са малки, но изключително важни помощници на тялото ни, а минералната вода е естествен начин да си ги набавим, без да включваме в режима си синтетични добавки“, казва още Адриана. И посочва, че всеки минерал има важна роля в нашето тяло:

- Натрият и калият поддържат водно-солевия баланс и нормалната работа на мускулите. При установен дефицит, може да се стигне до крампи, отпадналост и спад в силата.

- Калцият и магнезият поддържат ритъма на сърцето, мускулния тонус и енергийния метаболизъм. Недостигът им може да се прояви в усещане за отпадналост или забавено възстановяване.

- Флуорът и силицият се грижат за „структурата“ – здрави кости, стави и зъби. Силицият участва в синтеза на колаген – нещо, което се отразява не само на кожата, но и на еластичността на мускулите и сухожилията.

Когато тези минерали са в баланс, тялото се възстановява по-бързо, умората намалява, а усещането за сила и тонус се запазва по-дълго.

Алкалната среда – защита от физическо претоварване и киселинност

Фитнес инструкторката обръща внимание, че след интензивна тренировка тялото не само гори енергия, а и натрупва киселинни метаболити. Такава е млечната киселина. Подобни метаболити може да доведат до умора, скованост и усещане за „натежали“ мускули. Алкалната минерална вода помага за неутрализиране на излишната киселинност, възстановявайки вътрешния баланс. „Алкалната среда подпомага възстановяването на мускулите, подобрява храносмилането и дори може да допринесе за по-добър сън, който също е ключов елемент да поддържане на добра форма“, допълва Адриана. Затова тя препоръчва на своите клиенти DEVIN Минерална, която има естествено алкално pH от 9.6 – стойност, която я прави особено подходяща за активно спортуващи хора.

Природният източник на баланс

„Истинската сила на водата идва от природата“, категорична е Адриана. Дълбоко в Родопите DEVIN Минерална преминава през слоеве от различни скали, които я филтрират и обогатяват по естествен начин. Именно това ѝ придава лек вкус, балансиран минерален състав и алкална среда, която подпомага възстановяването и енергията на тялото.

„Благодарение на ниската си минерализация, тази вода е подходяща за всекидневна хидратация – осигурява нужните елементи, без да натоварва организма“, допълва още тя за своя всекидневен избор.

Практически съвети за по-добра хидратация

„Съветите за по-добра хидратация започват с лесен въпрос - колко вода пиете на ден?“, казва треньорът по хранене и спорт. По нейни думи повечето хора смятат, че пият достатъчно течности, но често се оказва, че тялото има нужда от повече. Набляга на още един фактор – нужно е не само количество, а и качество. Затова Адриана формулира няколко лесни навика, които биха направили голяма разлика:

- Приемайте по около 30 мл вода на килограм тегло дневно, разпределени равномерно през деня.

- При тренировка – около 0,5–1 литър преди, по време и след натоварване, за да компенсирате загубата на течности и минерали.

- Не чакайте да ожаднеете – чувството за жажда е сигнал, че вече сте дехидратирани. Пийте вода редовно дори когато не усещате нужда.

- Пийте на малки глътки, но често – така водата се усвоява по-добре и поддържа постоянен баланс в тялото.

Адриана обобщава със съвет, който често споделя в дългогодишната си практика: „Хидратацията е част от здравословния начин на живот. Както мускулите имат нужда от движение, така и клетките от вода“. Балансът на минералите е тайната на добрата форма – отвътре навън.