Зеленски се срещна с Макрон в авиобаза край Париж

Лидерите ще обсъдят сътрудничество в енергийната, икономическата и отбранителната сфера

17.11.2025 | 11:48 ч. Обновена: 17.11.2025 | 12:48 ч.
Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с френския си колега Еманюел Макрон в авиобаза край Париж преди среща, на която Киев ще се стреми да сключи голяма сделка за придобиване на френско оборудване за противовъздушна отбрана, включително изтребители.

Зеленски, който претърпя неуспехи през последната седмица поради корупционен скандал в страната и настъплението на руските сили към украинския град Покровск, написа в X преди преговорите, че очаква срещата да доведе до „историческа сделка“.

„Лидерите трябва да обсъдят въпросите на двустранното сътрудничество, по-специално в енергийната, икономическата и отбранителната сфера, както и да подкрепят динамиката на работата по въпроса за гаранциите за сигурност в рамките на коалицията на желаещите“, съобщиха по-рано от канцеларията на президента на Франция Еманюел Макрон.

В програмата на визитата е предвидено подписване на Писмо за намерения относно доставката от Франция на военно оборудване, засилване на сътрудничеството в отбранителната индустрия и посещение на Щаба на многонационалните сили за Украйна.
Пътуването му е част от кратка обиколка сред западните съюзници, която започна с договор с Гърция в областта на енергетиката и ще продължи с посещение в Испания на 18 ноември.

