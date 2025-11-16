Жестоко убийство потресе Русия: Откриха глава на дете в езеро

Жестоко убийство потресе Русия. В Голянковския езерен басейн бяха открити останки на дете. Те са били намерени от работници, които извършвали реконструкция на водоема, съобщава Bulgaria ON AIR.

Градската управа на Следствения комитет на Руската федерация съобщи, че в езерото е открито лилава ученическа раница с глава на дете вътре.

По данни на разследващите, загиналото дете е било на възраст между 7 и 10 години.

Водолази са извършили оглед на дъното на водоема. Предварително е установено, че от момента на настъпване на смъртта са минали не повече от два дни.

Установява се самоличността на детето.

Тялото е открито по-късно на балкон в жилищен блок в Балашиха. Образувано е наказателно производство за убийство, предаде ТАСС.

Правоохранителните органи съобщават, че за убийството се подозира семейството на момчето. Бабата на детето е разказала, че партньорът на майката е извела внука ѝ от дома, след което тя повече не го е видяла.

Прокуратурата е взела случая под контрол. Мястото на престъплението е огледано от следователи и криминалисти.