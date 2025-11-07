Оставиха в ареста обвинения за убийство на строеж в София

Софийският градски съд остави в ареста Цветелин Петров, обвинен за убийството на жена, обявена за издирване. Мярката не е окончателна и подлежи на обжалване. Петров е бил осъждан и преди.

Според съда има обосновано предположение, че Петров е извършил престъплението, за което е обвинен. Това става ясно от показания на свидетели, протокола за произшествие, аутопсията на жената и други. С тях се доказва, че жертвата е била убита и че Петров има общо със случая.

Съдът допълни, че има опасност Петров да извърши друго престъпление, ако му бъде наложена по-лека мярка за неотклонение. Има и опасност обвиняемият да се укрие.

Според адвокат Цветан Илиев, защитник на Петров, по-лека мярка може да свърши работата и на най-тежката. Според адвоката няма обосновано предположение за авторство на престъплението от Петров. Адвокат Илиев допълни, че подзащитният му има постоянен адрес и е назначен на трудов договор. Той поиска на Петров да му бъде наложена мярка "домашен арест".

Вчера от Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха за БТА, че са задържали мъж за смъртта на жена, обявена за издирване./БТА