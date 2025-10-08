Индия разширява мрежата си от противовъздушна отбрана С-400 с нови покупки от Русия

Според съобщения в местни медии, индийското министерство на отбраната планира да направи допълнителни поръчки за закупуване на системи за противовъздушна отбрана С-400 с голям обсег, като договорите са планирани за подписване в началото на декември, съвпадайки с посещението в страната на руския президент Владимир Путин, пише MWM.

Съобщенията идват след потвърждението в началото на септември, че Министерството на отбраната е започнало преговори за закупуване на допълнителни батальони С-400, след първите бойни изпитания на системите в началото на май по време на сражения с пакистанските сили. Според местни служители на отбраната се планира и включване на индийския частен сектор в създаването на съоръжения за поддръжка, ремонт и основен ремонт на ракетните системи. Индийските военновъздушни сили вече са най-големият чуждестранен оператор на С-400, след като през октомври 2018 г. подписаха договор за 5,43 милиарда долара за достатъчно системи за оборудване на десет батальона.

Плановете за закупуване на С-400 следват широко разпространени изрази на високо удовлетворение от работата ѝ по време на бойни действия, които представляват първите известни бойни изпитания на системата извън украинския театър на военните действия. На 13 май индийският премиер Нарендра Моди открои характеристиките на системата, като подчерта, че "платформи като С-400 дадоха безпрецедентна сила на страната". В началото на август началникът на авиацията на индийските военновъздушни сили Амар Прийт Сингх отбеляза:

"Системата С-400, която наскоро закупихме, промени играта... Обхватът на поразяване на тази система държеше самолетите им далеч от максималното разстояние, на което биха могли да използват своите оръжия въздух-земя с голям обсег, като онези планируващи бомби с голям обсег, които имат."

Източници от Министерството на отбраната твърдят, че С-400 са отговорни за неутрализирането на поне пет пакистански изтребителя и един голям самолет, вероятно система за радиоелектронна разузнавателна борба или система за електронно радио и управляема борба. Свалянето на големия самолет е постигнато на разстояние от 300 километра, което подчертава особено далечния обсег на уникалните ракети 40N6 на С-400 .

Индийският интерес към по-нататъшни поръчки на С-400 се появи във време на влошаване на отношенията със Съединените щати и след като американски представители многократно подчертаваха не само търговията на Индия с Русия с граждански цели, но и големия внос на руска военна техника, като политики, чиято промяна Вашингтон особено се стремеше да види. Индия беше заплашена от американски икономически санкции от 2018 г., ако продължи с поръчките на С-400, въпреки че индийското правителство изглежда до голяма степен игнорира тези усилия за принуда, което накара Вашингтон вместо това да издаде отказ от санкции.

С-400 придобиха ново значение, както след като доставените от Франция изтребители Rafale на Индия бяха счетени за сериозно незадоволителни по време на бойните действия през май, така и тъй като съседен Китай не само бързо разширява и модернизира флота си от изтребители от пето поколение, но и предприема стъпки за въвеждане на изтребители от шесто поколение на въоръжение в началото на 2030-те години. В отговор на възникващите предизвикателства пред сигурността, индийското министерство на отбраната сериозно обмисля и закупуването и лицензионното производство на руски изтребители от пето поколение Су-57 , чиито възможности биха могли да допълнят значително тези на С-400 за противовъздушна отбрана.