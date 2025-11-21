Учени: Африка се разкъсва на две и може да бъде разделена от нов океан

Африка се разделя на две и процесът вероятно е започнал преди десетки милиони години, според ново проучване. Чрез изучаване на магнитни данни, учени от университета Кийл са открили доказателства за геоложко разделяне, започващо между Африка и Арабия.

Тези две земни маси някога са били свързани като две парчета от пъзел, но постепенно събитие на разделяне ги е разделило.

И разделянето разкъсва Африка от североизток на юг, като цип на яке, съпроводено от вулканична и сеизмична активност.

Докато разделянето приключи, може би след пет до десет милиона години, Африка ще бъде съставена от две сухоземни маси. На запад ще има по-голяма сухоземна маса, обхващаща повечето африкански страни, като Египет, Алжир, Нигерия, Гана и Намбия. По-малката сухоземна маса на изток ще включва Сомалия, Кения, Танзания, Мозамбик и голяма част от Етиопия.

"Тези открития дават уникална перспектива за това как нашата планета непрекъснато се променя и измества точно под краката ни“, каза професор Питър Стайлс, геолог от университета Кийл. Теорията за тектониката на плочите ни показва, че настоящата конфигурация на континентите е била много различна през геоложкото време.

Преди милиони или може би милиарди години много по-големи тектонични плочи са се фрагментирали и разместили, създавайки нова океанска кора и океаните, които сега познаваме – процес, наречен спрединг (разширяване) на морското дъно.

Africa is splitting into two as a new ocean forms. Researchers and scientists reveal tectonic shifts in East Africa are dividing the continent. A massive crack appeared in Kenya's Rift Valley in 2018, and a 35-mile-long fissure emerged in Ethiopia's desert in 2005. This… pic.twitter.com/2O6RhQE3mK — Africa View Facts (@AfricaViewFacts) January 7, 2025

Изследователите дават за пример Източноафриканския рифт, една от големите тектонични характеристики на Африка, причинена от разкъсване на земната кора.

С дължина около 4000 мили и средна ширина от 30-40 мили, системата се простира от Йордания в Югозападна Азия на юг през Източна Африка до Мозамбик.

Смята се, че когато Африка се раздели в продължение на милиони години, пролуката ще се простира по дължината на този рифт, разделяйки се по средата на огромни водни басейни в Източна Африка, като езерото Малави и езерото Туркана. За това проучване изследователите се фокусираха върху изследвана област по-близо до върха на разлома, наречена регион Афар, където Червено море се среща с Аденския залив.

Регионът Афар е рядко място на Земята, където се срещат три тектонични разлома – Главният етиопски разлом, разломът Червено море и разломът Аденския залив – заедно известни като троен съединител.

Учените смятат, че наблюдаваме най-ранните етапи на процеса на изплюване в тази област и отдавна се смята, че той се случва или вече се е случил.

Експертите са изследвали магнитните данни, събрани през 1968 и 1969 г., използвайки бордови инструменти, за да научат повече за това как континентът Африка се разтяга и разделя.

Чрез комбиниране на "стари“ набори от данни и използване на съвременни технологии за анализа им, екипът е открил нови прозрения за магнитното поле на земната кора.

По-специално, екипът е използвал данни от скенери, които са изследвали магнитния профил на земната кора, образувана в подводни планини (известни на геолозите като средноокеански хребети).

Когато магнитните полюси на Земята се обърнат – събитие, което се случва веднъж на няколко хиляди или милиони години – това оставя магнитен отпечатък в земната кора, подобен на дървесен пръстен или баркод на продукт от супермаркет.

Анализът е показал, че древни ивици на разпространение на морското дъно се простират между Африка и Арабия – което предполага, че регионът е започнал да се разделя преди десетки милиони години.

Силният магнитен подпис тук изглежда е доказателство за бавен, но непрекъснат континентален рифтинг, при който кората се разтяга и изтънява като мек пластилин, докато не се разкъса, отбелязвайки раждането на нов океан.

Макар че можем да си представим как земята се разкъсва пред очите ни по време на подобно събитие, разбира се, това ще бъде толкова бавно, че хората няма да го забележат.

Д-р Ема Уотс, геохимик в университета в Суонзи, каза, че африканското разцепване се случва сега, но с бавна скорост – 5-16 мм годишно – в северната част на рифта.

"Що се отнася до времевите рамки, този процес на разкъсване на Африка ще отнеме няколко милиона години, преди да бъде завършен“, каза преди това пред Daily Mail д-р Уотс, който не е участвал в това проучване.

Пълните открития, публикувани в Journal of African Earth Sciences, разкриват повече за "сложния и завладяващ“ регион Афар, казват авторите.

"С тази публикация магнитните данни от проучването Афар от 1968 г. са възкресени, надяваме се, от незаслужена неизвестност“, заключават те.

"Тези техники, в по-нататъшна статия, ще помогнат за определяне на геоложката еволюция на този критично важен регион за разбиране на континенталното разпадане и най-ранните етапи от развитието на океана", се казва още в проучването.