Амбициозните планове на Русия в Африка се разпадат

Русия, която доскоро беше нарастваща военна сила в Африка, сега се бори да запази присъствието си на континента. Новата официална военна сила на Кремъл, предлагаща оръжия срещу наем, Африканският корпус, не успя да повтори финансовия успех и политическото влияние, които някога имаше частната руска наемническа група „Вагнер Груп“. А някои от собствените африкански начинания на „Вагнер“ се разпаднаха от 2023 г. насам, когато основателят му, Евгений Пригожин , се разбунтува срещу президента Владимир Путин и след това загина, когато взривно устройство взриви крилото на самолета му на 28 000 фута височина, пише WSJ.

Според висш американски военен служител, военните хунти в Мали, Нигер и Буркина Фасо сега изпитват „разкаяние на купувача“, след като през последните три години прогониха американски и френски войски и в различна степен приеха помощта на Москва в борбата срещу бунтовниците от Ал Кайда и Ислямска държава.

„Те започват да искат помощ – по-специално малийците“, каза висш американски военен служител, добавяйки, че всяка помощ най-вероятно ще дойде под формата на обучение.

Стратезите на Пентагона, ограничени от американските закони и политики, ограничаващи помощта за сигурност само за военните правителства, се надяват да отстранят руснаците и да се върнат в бизнеса със сигурност в Западна Африка. Един от плановете, които САЩ обмислят, е трети страни, особено Мароко, да обучават местни армии за борба с екстремисти.

В същото време, Ерик Принс , добре свързаният американски изпълнител в областта на отбраната , води преговори за предоставяне на услуги за сигурност на африканските правителства, според хора, запознати с подхода.

Промяната показва как руското влияние в Сахел, полупустинната ивица, простираща се през Мали, Буркина Фасо, Нигер и отвъд, намалява след годините, когато Пригожин беше една от най-влиятелните фигури там. Експерти по сигурността и западни служители в областта на отбраната сега твърдят, че участието на Москва може би е допринесло за влошаване на перспективите за сигурност в региона, дотолкова, че Сахел е може би най-горещото бойно поле в глобалната битка между ислямистките бойци и Запада и неговите съюзници.

През последната година почти 11 000 души са загинали във връзка с ислямисткото въстание в Сахел, според данни, анализирани от финансирания от Пентагона Африкански център за стратегически изследвания, като около половината от тях са били убити в преки боеве.

Въстанието започна в Мали преди повече от десетилетие, но по-голямата част от атаките сега се извършват в Буркина Фасо, като бунтовниците разширяват амбициите си на юг към крайбрежните държави по протежение на Гвинейския залив в Атлантическия океан.

Борбите на Москва в Африка показват границите на нейната мощ, особено когато най-добрите ѝ военни части се бият в Украйна, според европейски служители по сигурността.

Хиляда наемници от Вагнер пристигнаха за първи път в Мали в края на 2021 г., като правителството на страната плащаше по 10 милиона долара на месец за помощ в борбата с бунтовниците. Това беше битка, която френските и войските на ООН, както и американските съветници, не успяха да спечелят въпреки дългогодишните усилия.

Мисията на наемниците на Вагнер вече се беше превърнала във фиаско, когато пристигнаха подкрепленията от Африканския корпус, според разследване, публикувано през август от Sentry, група, съоснована от актьора Джордж Клуни, която се застъпва срещу корупцията и незаконните финансови потоци.

Някои от проблемите на Вагнер са самопричинени. В Мали некоординираните, брутални нападения на наемниците срещу цивилни селища „създадоха хаос и страх във военната йерархия на Мали“, възпирайки информаторите от сътрудничество и създавайки възможности за набиране на джихадисти, се казва в доклада на Sentry's.

Наемниците на „Вагнер” се надяваха да спечелят от африканските си начинания. Но те се оказаха неспособни дори да достигнат до гигантско малийско златно находище, което планираха да добиват, защото районът не беше достатъчно безопасен за посещение, се казва в доклада.

„Вагнер изглежда не е получавал заплащане от месеци и не е успял да получи достъп до доходоносни природни ресурси“, заключават анализаторите на Sentry. В доклада се казва, че разполагането на войските в Мали не е било „стойностна инвестиция за никоя от участващите страни“.

През юни наемниците на Вагнер напуснаха Мали, репутацията им беше съсипана заради неспособността им да осуетят настъплението на бунтовниците и историята им на клане на цивилни в името на осигуряването на сигурност.

„Провалите на Вагнер в Мали трябва да послужат като предупреждение за други режими в цяла Африка, че Русия не е нито надежден партньор, нито бързо решение на вашите проблеми“, каза Юстина Гудзовска, изпълнителен директор на Sentry.

Кремъл изпрати своя Африкански корпус, който е пряко свързан с Министерството на отбраната, за да поправи връзките си с властите в Бамако, столицата на Мали. „Русия не губи позиции“, заяви Африканският корпус в публикация в социалните медии през юни. „Напротив, той продължава да подкрепя Бамако на по-фундаментално ниво.“

Малко повече от седмица по-късно обаче конвой от Африканския корпус и малийските бойци попаднаха в засада в северната част на страната, в Сахара. Туарегските бунтовници, които понякога се сражават редом с ислямистки бойци, унищожиха половината от 40-те бронирани машини в конвоя и убиха десетки бойци, според европейски представители.

Русия е изправена пред нови препятствия и на други места на континента.

В Централноафриканската република, където правителството се опитва да потуши упорития бунт, наемниците на Вагнер са участвали в различни бизнес начинания, от добив на злато до осигуряване на президентски телохранители. Москва оказва натиск върху президента Фостен-Аршанж Туадера да замени съществуващата сделка, която е сключил с наемниците, с договор за парични средства с Африканския корпус, твърдят европейски представители.

Новите руски контрактори остават предимно в казармите си, за да се съсредоточат върху обучението на местната армия, казват европейските представители, което ограничава тяхната ефективност.

Руските опити да си осигурят дълбоко присъствие в гражданската война в Судан се провалиха. При управлението на Пригожин, Вагнер е добивал злато в партньорство с Мохамед Хамдан Дагало , лидерът на бунтовниците, когото САЩ обвиняват в геноцид. След смъртта на Пригожин, Москва изпрати нов персонал за охрана на мини и за управление на противовъздушните оръжия, които са ги защитавали, според местни активисти и жители.

Усилието се провали. Въоръжени мъже са извършвали ограбвания около мините, блокирайки доставките на гориво и пречейки на местните работници да стигнат до мините, казват тези хора. Военни самолети на суданското правителство многократно са ударили мините, а руските охранители са си тръгнали през май, казват активисти и жители.

Подобни руски планове за развиване на значително присъствие в нови части на Африка също бяха отхвърлени. В Буркина Фасо, в Сахел, 300-членна руска наемническа сила от рота, наречена „Мечка“, пристигна през май 2024 г., но беше отзована три месеца по-късно, за да се бие в Украйна.

Според европейски служители по сигурността, малък контингент от Африканския корпус е в страната, за да обучава военните в операции с дронове и да защитава лидера на хунтата Ибрахим Траоре. Но управляващата хунта там ясно е заявила, че иска руското присъствие да остане ограничено, казаха европейските представители.

Предизвикателствата на Москва създават нова възможност за западните сили да си възвърнат достъпа и влиянието в Сахел, които бяха загубили след военните преврати. В Нигер, където преврат свали прозападния президент през 2023 г., руски военни инструктори първоначално бяха разположени във военновъздушна база миналата година, тъй като френските и американските сили за борба с тероризма бяха принудени да напуснат.

Принс, съюзник на президента Тръмп, наскоро посети столицата на страната Ниамей и по-късно предложи услуги за борба с тероризма, според запознати с кампанията.

През юли Рудолф Аталах, съветник по борбата с тероризма в администрацията на Тръмп, посети Мали, за да предложи американска помощ. Той не отговори на молбата за коментар.

През същия месец командирът на френското армейско командване в Африка, генерал-майор Паскал Яни, посети Централноафриканската република, за да обсъди възобновяването на военното обучение. Оттогава членове на силите за сигурност на страната са изпращани на обучение във Франция, според френското посолство там.