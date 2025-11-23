IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Началникът на "Хизбула" е убит днес при израелски удар близо до Бейрут

Али Табтабай обект на американски санкции от 2016 г. и е определян от САЩ за ключов лидер на "Хизбула"

23.11.2025 | 19:30 ч. Обновена: 23.11.2025 | 19:35 ч. 6
Снимка: Reuters

Началникът на щаба на "Хизбула" Али Табтабай е убит днес при израелски удар близо до Бейрут, съобщиха множество израелски медии, цитирани от Ройтерс.

При удара срещу Бейрут са убити най-малко четирима души, а 24 са ранени и откарани в болници, съобщиха медицински източници.

"Израел продължава да настоява за пълното спазване на споразуменията за прекратяване на огъня с Ливан, като същевременно предприема мерки за гарантиране на сигурността", заяви пред репортери след удара говорителят на израелското правителство Шош Бедросиан.

"Няма да позволим на терористичната организация "Хизбула" да се възстанови, да възстанови силата си и да заплашва Израел от Ливан", добави той.

Табтабай е обект на американски санкции от 2016 г. и е определян от САЩ за ключов лидер на "Хизбула", пише БТА.

хизбула Али Табтабай израел
