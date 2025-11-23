IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рубио: Срещата с украинската делегация беше най-смислената досега

Преговорите в Женева продължават

23.11.2025 | 20:15 ч. 25
Снимка: БГНЕС

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви след днешната си среща с украинската делегация в Женева, че е постигнал добър прогрес по време на преговорите около предложения от Вашингтон план от 28 точки за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс .

„Според мен изводът е, че това е една много, много смислена, бих казал, вероятно най-добрата среща, която сме провеждали досега в целия този процес, започвайки от момента, в който за първи път встъпихме в длъжност през януари“, заяви Рубио пред репортери.

Преговорите в Женева продължават, пише БТА.

