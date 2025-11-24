70% от хората в Украйна не са съгласни с териториални отстъпки за Русия

Последната седмица на ноември може да се окаже решаваща за войната в Украйна. Очаква се отговорът на Володимир Зеленски по плана за мир, който президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи. Той включва 28 точки, които, оказа се, не са окончателни.

"В Украйна главната тема е за евентуалната спогодба. През последната седмица всяка минута е за тези 28 точки. Те са голяма изненадата и за Европейския съюз. Дори в САЩ има изненадани политици, дори републиканците, от съдържанието на плана", заяви кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Киев доц. Даниел Бенатов.

По думите му повечето от 28-те точки в плана изглеждат не като подкрепа на Украйна, а за подкрепа на руско-американските бизнес връзки в Арктика и други места.

"Други изглеждат като капитулация на Украйна. Тази спогодба не изглежда като политически документ, прилича на бизнес документ. Трябва да бъде преформатиран планът. В Украйна повече от 70% от хората не искат държавата да направи никакви териториални отстъпки", категоричен беше доц. Бенатов в ефира на "България сутрин".

Нагласите са, че Зеленски трябва да се съобрази с мнението на украинците.

Журналистът изтъкна, че в тази ситуация Европа не разбира какво трябва да направи на фона на дълбоката криза в САЩ.

"Европа трябва да укрепва своята военна мощ и да включи Украйна като част от европейската безопасност. В Европа много хора, които са под руско влияние, казват, че трябва да намали военните си разходи", посочи още кореспондентът ни от Киев.

Доц. Бенатов е категоричен, че Украйна няма време да чака политическите страсти в САЩ да се успокоят.