ФБР издирва "канадския Пабло Ескобар" Райън Уединг, който някога беше олимпиец

ФБР и Министерството на правосъдието на САЩ засилиха усилията си за залавянето на бившия олимпийски спортист Райън Уединг, който се превърна в лидер на една от най-плодотворните мрежи за трафик на наркотици в света и водещ дистрибутор на кокаин в Канада. Сред жертвите на групата на Уединг е мъж, който беше убит преди да може да свидетелства срещу мъжа, наречен "новият Пабло Ескобар".

Властите съобщиха, че Райън Джеймс Уединг се е присъединил към могъщия картел Синалоа и сега се укрива в Мексико. По случая са обвинени над 35 души, включително в убийството на ключов свидетел в Меделин, Колумбия.

Други двама души бяха убити в Каледон, Онтарио, след спор за кражба на пратка с наркотици, но се оказа, че жертвите са били погрешно идентифицирани от убийците.

"Райън Уединг е съвременната версия на Пабло Ескобар", каза директорът на ФБР Каш Пател на пресконференция във Вашингтон. "Той е отговорен за организирането на програма за трафик на наркотици и наркотероризъм, каквато не сме виждали от дълго време."

През октомври 2024 г. Уединг беше обвинен в разпространение на големи количества кокаин, внесен от Калифорния в Канада, и в убийството на най-малко трима души. Неговата мрежа за трафик на наркотици е внасяла около 60 тона кокаин годишно в Съединените щати, според главния прокурор Пам Бонди, която също така обяви ареста на 10 души, обвинени, че са членове на организацията на Уединг - седем души от Канада и трима от Колумбия.

Един от арестуваните е Дийпак Балвант Парадкар, адвокат от Онтарио, използвал псевдонима „@Cocaine_lawyer“, според New York Times. Твърди се, че той е казал на Уединг, че може да избегне осъждане, ако бъде убит ключов свидетел.

"Адвокатът му му казал: "Ако убиеш този свидетел, делото ще бъде прекратено", каза помощник-прокурорът на САЩ за Централния окръг на Калифорния Бил Есайли. "Този ​​адвокат вече е в ареста и ще бъде екстрадиран и изправен пред съд тук, в Съединените щати."

Уединг публикува снимки на федералния свидетел и съпругата му на канадски уебсайт, предлагайки награда за убийството му. Свидетелят беше убит в Меделин, докато се хранеше в ресторант.

Полицията конфискува активи на стойност 13 милиона долара и 3,2 милиона долара в криптовалути, както и оръжия и 2 тона кокаин, за които се твърди, че са принадлежали на мрежата на Уединг. Наградата, предложена от Държавния департамент на САЩ за информация, довела до ареста на Уединг, е увеличена на 15 милиона долара.

Уединг се състезава на Зимните олимпийски игри през 2002 г. в Солт Лейк Сити, завършвайки на 24-то място в състезанието по гигантски слалом по сноуборд. Той е осъден на четири години затвор, след като се твърди, че се е опитал да купи кокаин. Един от неговите сътрудници, Андрю Кларк, е арестуван в Мексико през октомври 2024 г. за трафик на наркотици и за предполагаемо планиране, заедно с Уединг, на убийството на друго лице заради дълг.