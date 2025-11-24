Много хора ще умрат: Украйна "демонтира" Международния легион, войниците в шах

Украйна планира ефективно да демонтира една от основните структури, които са привлекли чуждестранни доброволци в редиците ѝ - Международния легион под командването на Сухопътните войски, твърдят източници. Това кара легионерите да се притесняват, че ще загубят трудно спечелената идентичност на подразделението и ще бъдат разпръснати в непознати структури по начин, който според тях може да струва човешки животи.

"Най-голямото ни притеснение е, че ще бъдем премествани, а подразделенията ще бъдат раздробявани и по същество ще бъдем насочени там, където смятат, че трябва да ни поставят", казва пред Kyiv Independent войник, който се е сражавал с Легиона от година и половина, пожелал анонимност. "Това са (около хиляда войници), които се преместват в различни райони, попадайки под тяхно командване, а с тази промяна ще дойдат грешки. Грешки, които можеха да бъдат предотвратени, като просто се запази структурата, която имаме сега."

Сухопътните войски, на които е подчинен Легионът, не са отговорили на искането на Kyiv Independent за причини или повече подробности относно очакваната структурна промяна към момента на публикуване на материала. Планът не засяга другия Международен легион под командването на военното разузнаване (ВР) на Министерството на отбраната.

Основан през февруари 2022 г. по искане на президента Володимир Зеленски, Легионът позволи на чужденци да се бият редом с украинската армия и е оказал както бойно, така и политическо влияние през цялата война.

Настоящият план включва трите бойни батальона на Легиона да бъдат прехвърлени отделно в щурмов полк или бригада, твърди офицер, запознат с въпроса, пред Kyiv Independent, пожелал анонимност. Офицерът, заедно с няколко интервюирани легионери, заявиха, че говорят в опит да запазят Легиона в сегашния му вид, твърдейки, че няма нужда от промяна.

Не е ясно дали щурмовият полк или бригада, в които ще бъдат прехвърлени легионерите, ще бъде под командването на Сухопътните сили или на новосъздадените щурмови сили, според офицера. Очаква се прехвърлянето да приключи до края на годината, казва той, добавяйки, че частите ще престанат да съществуват под независим чадър на Легиона.

Полковник Валентин Манко, обвинен през октомври в нарушаване на оперативната сигурност в TikTok и критикуван от украински журналисти и доброволци за публикуване на видеоклипове с неточни или прекалено оптимистични оценки на бойното поле, ръководи новосъздадените Щурмови сили, на които батальоните на Легиона биха могли да станат подчинени. Неговото назначение остава в сила въпреки обвиненията, които Манко отрича.

В публикация във Facebook от 16 ноември обаче Сухопътните войски заявиха, че системата им за работа с чуждестранни доброволци се променя, за да осигури "по-добра интеграция, равни възможности с украинските войници и по-рационално използване на човешките ресурси".

"Ключовият принцип на новия модел е да се използва най-ефективно техният опит, мотивация и професионални умения в подразделенията, където са най-необходими", се казва в публикацията.

Прехвърлянето засяга около 1000 войници от първи, втори и трети батальон на Легиона, а четвъртият учебен батальон ще се превърне в тренировъчен център за нови чуждестранни доброволци, за да ги подготви за война, каза офицерът.

Умеенето да се работи с чужденци идва с опита, каза полковник Руслан Мирошниченко, бивш командир на 2-ри батальон, известен с позивния "Дядо Коледа". Наричайки планираната промяна "абсурдна", Мирошниченко казва, че трудно спечеленото доверие е изложено на риск, особено за чужденците, които са напуснали родината си и са се изправили да се бият въпреки "голямата вероятност да умрат".

"Всички ежедневни дела се градят на доверие", споделя Мирошниченко пред Kyiv Independent. "Ако загубите доверие, губите войника. И тогава той ще наруши договора."

Офицерът, разговарял с Kyiv Independent, казва, че Легионът вече се е адаптирал към предизвикателствата на управлението на голяма група чужденци, като е интегрирал преводачи от английски и испански език, за да гарантира, че войниците са напълно инструктирани преди мисиите. Украинските щурмови части, всяка от които ще се изправи срещу батальон на Легиона, ще трябва да научат тези практики от нулата, каза офицерът. Легионът сега включва голям дял доброволци от Латинска Америка, много от които говорят само испански.

"Разбираме, че поне за известно време ефективността на частите най-вероятно ще намалее и ще бъде трудно да се попълнят частите с чуждестранни доброволци поради загубата на марката на Международния легион", допълва офицерът.

Предвидената промяна би добавила и непредсказуем фактор за украинските щурмови части, които биха работили в тясно сътрудничество с легионерите, тъй като чуждестранните доброволци имат различна степен на военен опит и подготовка за война.

"Мисля, че проблемите се разпространяват от част на част, за съжаление, много по-лесно, отколкото положителният опит", добавя той.

Войниците говорят

Четирима войници, които говориха с Kyiv Independent при условие за анонимност, казват, че се притесняват дали новите командири ще бъдат готови да работят с чужденци и описват чувството си на шок и тъга от това, което виждат като "разформирование" на легиона.

Войниците твърдят, че са били информирани за предстоящата промяна преди около месец, но все още знаят само няколко подробности, което ги оставя несигурни и тревожни за това, което предстои.

Изглежда не всички са били информирани за промяната. Бразилски доброволец в първия батальон, който служи в Легиона от две години, твърди, че не е получил никаква информация и е трябвало да говори с командирите си.

Войниците казват, че се притесняват, че новите командири може да не знаят как да работят с толкова разнообразна група чужденци с различни нива на военен опит или да се съобразят с техните нужди, като например превод. Те подчертават, че несигурността може да тласне доброволците обратно в родните им страни или в други части, тъй като чужденците могат да прекратят договорите си по всяко време след шестмесечния срок.

Друг бразилски войник доброволец, който служи като пилот на дрон в Легиона, каза, че се опасява, че промяната ще раздроби частта и ще навреди на набирането на чуждестранни войници.

"Вярвам, че Легионът трябва да остане единен, а не просто да бъде разпуснат", казва той пред Kyiv Independent.

Въпреки че точните подробности за реорганизацията остават неясни, войниците казаха, че очакват да бъдат прехвърлени в щурмови части и не са сигурни дали новите командири ще дадат приоритет на тяхната безопасност.

Макар че Легионът вече е извършвал щурмови и отбранителни операции в някои от основните горещи точки на войната, включително в Курска област на Русия през 2024 г., интервюираните заявяват, че се страхуват да не загубят сплотеността на частите и да бъдат "използвани" по начини, които биха могли да струват живота на опитни войници.

"Не искам да бъда въвлечен в нещо, за което не съм подготвен", казва същият войник, обяснявайки, че не факторът "щурм" е този, който ме тревожи, а по-скоро несигурността. "Щурмът е смъртоносен, с висок брой жертви. И всеки път, когато изпращате щурм с хора, които са неподготвени, всичко, което правите, е да подготвяте хората за провал."

"Промяна, настъпила импулсивно"

Въпреки че Легионът има лоша репутация сред много западни войници и ветерани, сражавали се в Украйна, често поради липса на професионален опит сред някои членове и лошо планирани мисии, легионерите настояват, че както всяко друго подразделение, той има своите силни и слаби страни. За мнозина Легионът е семейство далеч от дома, което са изградили през годините и се гордеят, че са част от него.

"Във военните екипи съществува различна връзка на приятелство и другарство и това трябва да се запази", казва войникът от Бразилия. "Вече се борим заедно от почти четири години и не искаме да се разделяме. Загубих най-добрия си приятел, който се биеше до мен. И има много други истории, които сме споделили през тези години на бой."

Легионерите описват Легиона като идеална входна точка за новодошлите, особено тези без предишен военен опит, за да се интегрират с украинската армия и да научат важни уроци, преди евентуално да се преместят в друго поделение.

Сега хвърлени в неизвестност, войниците са разделени дали ще останат или ще изберат друго поделение. Един интервюиран каза, че техният непосредствен кръг от приятели е решил да остане, стига да работят със същите хора, докато друг каза, че не са сигурни.

"Изглежда като спонтанна промяна", казва войникът, който планира да остане.

Друг войник, американец, служил в Легиона по време на Харковската офанзива през 2022 г., но който сега е преместен в друго поделение, беше по-директен.

"Ако направят това, много хора ще загинат", на мнение е той.