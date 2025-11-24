Венецуелският хазарт на Тръмп: Какъв е крайният резултат с Мадуро?

В ресторант в Каракас, някой, който познава добре президента на Венецуела Мадуро, споделя история за човека на мушката на Съединените щати.

„Представете си, че седим на тази маса с президента и влиза въоръжен мъж“, казва той, сочейки към вратата. „След това ни казват, че всички тук ще умрат, с изключение на един човек. Кой ще оцелее?“ След това той отговаря на собствения си въпрос: „Мадуро.“

Бившият шофьор на автобус, каза той, е имал талант да оцелява на власт въпреки всички очевидни трудности, който е бил силно подценяван. Това е талант, от който той ще се възползва сега.

През последните три месеца, по време на масово американско военно струпване в Карибите – уж за спиране на трафика на наркотици – натискът върху Мадуро се засилва както никога досега, пише The Times.

В понеделник, мъглявият наркоклан „Картел на слънцата“ – за който САЩ твърдят, че Мадуро ръководи, въпреки че той го отрича – ще бъде официално определен от Държавния департамент на САЩ като чуждестранна терористична организация. Това го поставя в същата категория заплаха като „Ал Кайда”, премахвайки правните пречки на САЩ за операция по залавяне или убийство на неговите лидери.

През август САЩ увеличиха наградата си за информация, водеща до „ареста и/или осъждането“ на Мадуро, до рекордните 50 милиона долара, двойно повече от предложената за Осама бин Ладен през 2001 г. В събота „Вашингтон пост“ съобщи, че служители на Белия дом предлагат план за разпръскване по въздух над Каракас на листовки, съдържащи информация за подробностите около наградата.

Вестникът описва предложението като част от „психологическа операция за деморализиране на венецуелския лидер и насърчаване на бягството му от страната“. Изтичането на плана изглежда част от тази стратегия и е свързано с поток от съобщения, че Тръмп е одобрил тайни мерки във Венецуела.

В подкрепа на посланието на Белия дом, че „всички опции са на масата“, край бреговете на Венецуела се струпва най-голямата американска военноморска флотилия от Студената война насам. Една трета от всички активно разположени средства на американския флот сега се намират в Карибския басейн.

Армадата се води от най-големия и най-модерен самолетоносач в света, USS Gerald Ford, подкрепен от стратегически бомбардировачи B-52H и изтребители-невидимки F-35.

Досега нито едно от тези оръжия не е използвано директно срещу Венецуела. Ракетните атаки – поне 21 са били насочени към малки, предполагаеми моторници за превоз на наркотици в Карибите и Източната част на Тихия океан. Осемдесет и трима души са били убити при мисия, чиято законност много експерти по морско и международно право са определили като силно съмнителна.

Непритеснен от това, Тръмп твърди, че вероятно ще премести операцията срещу наркотиците „на сушата“, но никога не е уточнявал дали има предвид територия на Венецуела.

Някои виждат това като фалшива война, версия на дипломацията на канонерките – използваща заплахата от война като средство за налагане на сътрудничество – подкрепяна от един от сравнително малкото американски президенти, на които Тръмп е казал, че се възхищава: Теодор „Теди“ Рузвелт.

През 1903 г. Рузвелт изпраща военен кораб в подкрепа на панамските бунтовници, борещи се за независимост от Колумбия

Не е произведен нито един изстрел, но демонстрацията на сила помага на Панама да получи независимостта си. Малко след това новото правителство предава на суверенитета на САЩ ивица земя, която става зоната на Панамския канал.

Ерик Фарнсуърт, бивш служител на Държавния департамент във вашингтонския Център за стратегически и международни изследвания, заяви: „Най-добрият начин да се гарантира, че няма да се използва сила за отстраняване на Мадуро, е да се гарантира, че той е убеден, че тя ще бъде използвана.“

Крайната цел, която администрацията изглежда се стреми да постигне, е 63-годишният Мадуро, заедно с висшето си ръководство, да отиде в изгнание, без конфликт.

Откакто пое поста от покойния социалистически пламенен Уго Чавес през 2013 г., президентът наблюдава икономическия упадък на страна с повече петролни запаси от Саудитска Арабия. През последното десетилетие осем милиона души - една четвърт от населението - са емигрирали. Докато повечето са отишли ​​в съседни страни, около 700 000 са достигнали САЩ.

Широко разпространено е мнението, че Мадуро е откраднал президентските избори миналата година. Официални данни за гласуването на изборите, събрани от опозицията, показват, че той е бил победен от 76-годишния Едмундо Гонсалес, пенсиониран посланик, с повече от 35 процентни пункта. Въпреки това контролираната от режима избирателна комисия обяви, че действащият президент е спечелил убедително.

Публичната реакция на авторитарния лидер на целия този натиск е да създаде впечатление, че Мадуро изобщо не е загрижен. В събота той танцува на сцената в Каракас под звуците на регетон, докато гласът му рапираше думите „няма война, мир“. Миналата седмица той записа своя собствена сензационна версия на песента Imagine на Джон Ленън . Оттогава тя се излъчва многократно по държавната телевизия.

Изборът на песен е бил съзнателен

„Imagine “, написана през 1971 г. по време на войната във Виетнам, помага за засилване на едно от постоянните предупреждения на венецуелското правителство към Вашингтон: че рискува да попадне в ново военно блато, за което ще съжалява.

Този наратив е гневно оспорван от основния блок на венецуелската опозиция, която настоява, че евентуалният крах на режима, независимо как ще бъде постигнат, би бил приветстван от огромното мнозинство от населението, както показаха изборите миналата година. Според нея Мадуро плаща цената за това, че не се възползва от мирната възможност да се оттегли, след като загуби този вот.

В интервю за WP, публикувано в събота, Мария Корина Мачадо, лидер на венецуелската опозиция, заяви:

„Ние не искаме смяна на режима. Искаме уважение към волята на народа и народът ще бъде този, който ще се погрижи и ще защити този преход, така че той да бъде подреден, мирен и необратим.“ Мачадо беше забранена от режима да се кандидатира на изборите, но организира кампанията за Гонсалес. Тя се укрива, очевидно във Венецуела, от януари.“

Тръмп е заявил, че е готов да разговаря с Мадуро, вероятно през следващите дни.