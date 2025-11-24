Как ЕС може да действа бързо по отношение на замразените активи на Русия?

Новият мирен план на Доналд Тръмп за Украйна може да навреди на европейската сигурност. Ето защо е жизненоважно Европа да направи нещо мащабно, за да се увери, че президентът на САЩ ще вземе предвид конкурентния ѝ план . Най-добрият вариант би бил Европейският съюз да използва 210-те милиарда евро (242 милиарда долара) суверенни руски активи, които е замразил, за да помогне на Украйна. Това би показало на Тръмп, че е играч, пише в анализа за Ройтерс главният редактор на Breakingviews Хюго Диксън.

Честно казано, това е, което Европейската комисия иска да направи. Но изпълнителният орган на ЕС досега не е успял да убеди Белгия да подкрепи неговата версия за „репарационен заем“, обезпечен със замразени активи. Euroclear, депозитарът със седалище в Брюксел, държи 185 милиарда евро от тях. Белгийското правителство се притеснява, че Москва може да съди него и Euroclear, ако паричните средства, свързани със средствата, бъдат насочени към Киев.

Следователно ЕС трябва да разгледа алтернативни начини за структуриране на заем за репарации. Един от вариантите, отваря нов разделПомогнах за разработването на схема за преместване на цялата руска сметка, с всички рискове, от Белгия към ново дружество със специално предназначение. Това дружество със специална инвестиционна цел (SPV) след това ще отпусне заема за репарации. Белгия може би ще се съгласи със схемата.

ЕС спешно трябва да се притече на финансова помощ за Киев.

Украйна е изправена пред финансова криза, която Комисията оценява на 136 милиарда евро през следващите две години. Ако Киев остане без пари, може да няма друг избор, освен да приеме мизерните мирни условия, предложени от Вашингтон. Това би включвало отказ от територия и намаляване на числеността на въоръжените му сили, което би го направило уязвим за бъдеща руска агресия. Някои страни от ЕС също биха могли да бъдат изложени на риск.

Блокът има две основни възможности да осигури на Украйна много пари. Едната е да бръкне в собствения си джоб. Това е трудно осъществимо, предвид фискалните ограничения. Другата е да използва замразените активи на Русия. Заем за репарации е правно солиден начин да се направи това. Той не се ограничава до конфискация на парите. Но от гледна точка на Украйна, това би имало същия ефект. Киев ще трябва да изплати заема само ако Русия плати военни репарации за незаконното си нахлуване, както е задължена да направи съгласно международното право., отваря нов раздел.

Комисията се опитва да успокои Белгия, като накара държавите членки на ЕС да си поделят разходите, ако Русия оспори успешно плана. Но Комисията не успя да осъществи сделката, когато лидерите на 27-те държави се срещнаха през октомври. Последният ѝ документ по темата, публикуван миналата седмица, също не изглежда да е прекъснал безизходицата.

Следователно би било разумно да се опита алтернативен подход към Белгия. В края на краищата, цената на провала може да бъде огромна. Украинският морал би се сринал, а руският президент Владимир Путин би си помислил, че е на ръба на победата. Тръмп също би заключил, че ЕС не е способен да се справи.

ЕС трябва бързо да го разубеди от това заблуждение – вероятно доста преди следващата планирана среща на европейските лидери на 18 декември. Въпреки че американските и украинските представители проведоха продуктивна среща по мирния план в неделя, самият Тръмп засили натиска, обвинявайки Украйна в неблагодарност .

Прехвърлянето на руската сметка от Euroclear към дружество със специална инвестиционна цел не само ще извади Белгия от огнището. Това също така ще затрудни Москва да си върне парите. Планът на Комисията включва ЕС да вземе назаем пари от Euroclear и да ги отпусне на Украйна. В случай че Русия успее да размрази активите си без да плаща репарации, Киев няма да може да изплати заема. Но ЕС все пак ще трябва да изплати сумата на Euroclear.

Това не е хипотетичен риск. Мирният план на Тръмп предвижда 100 милиарда долара от замразените активи да бъдат инвестирани в ръководени от САЩ усилия за възстановяване и инвестиции в Украйна. Вашингтон би получил половината от печалбата. Европа би добавила 100 милиарда долара от собствените си средства. Останалата част от замразените руски активи – приблизително още 200 милиарда долара, като се вземат предвид сумите, обездвижени извън ЕС – ще бъдат инвестирани в отделен американско-руски инвестиционен инструмент.

Така че колкото повече пречки може да постави блокът пред Русия да си върне парите, толкова по-добре. Прехвърлянето на активите към дружество със специална инвестиционна цел (SPV), което след това би ги инвестирало в заем за репарации, би помогнало. В тази ситуация успешното размразяване на активите би постигнало малко за Кремъл. Всичко, което би получил, е разписка от Украйна, в която се казва, че ще изплати заема, ако Русия плати репарации.

След това Москва би могла да се опита да убеди европейски съд, че ЕС е използвал активите ѝ незаконно и трябва да плати обезщетение.

Но това би било трудно. В края на краищата, прехвърлянето на сметката към дружество със специална инвестиционна цел (SPV) не би се равнявало на конфискация. Русия би останала бенефициентният собственик на активите. Съществува и прецедент за прехвърляне на държавни средства.

Отпускането на руски средства на заем на Украйна също не е конфискация, тъй като те на практика биха били инвестирани в собственото задължение на Москва да плати щети. От гледна точка на Кремъл, той не би могъл да загуби от заем за репарации: ако Русия плати щети, тя получава парите си обратно. Ако не изпълни това задължение, тя спестява същата сума пари, която губи от инвестицията си.

В този сценарий Русия ще трябва да прескочи две препятствия, преди да си върне парите. Не само ще трябва да размрази средствата, но и да спечели съдебна битка. Това би дало на ЕС много по-силна защита от всякакъв тормоз от страна на Тръмп. Но трябва да действа бързо.