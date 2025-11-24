IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Започва процедурата за подбор на кандидати за европрокурор от България

Процедурата по избора в България протича на два етапа

24.11.2025
Започва процедурата за подбор на кандидати за европейски прокурор от България. От днес, 24 ноември, до 12 декември 2025 г., кандидатите за европейски прокурор от Република България могат да подават документи за кандидатстване. Документи ще се подават в деловодството на Министерството на правосъдието на адрес: София 1040, ул. „Славянска“ № 1.

Подаването може да стане лично от кандидатите, чрез изрично упълномощено лице, по куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като в този случай ще се зачита пощенското клеймо на датата на получаване, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Процедурата по избора в България протича на два етапа – проверка за допустимост и публично изслушване. Комисията по подбора с председател заместник-министърът на правосъдието Стоян Лазаров предлага три кандидатури, подредени по азбучен ред. С доклад на министъра на правосъдието номинациите се внасят за одобрение от Министерския съвет, след което те се изпращат на компетентните органи на ЕС за последваща селекция. Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат, като се очаква новият мандат да започне в края на юли 2026 г. (29 юли 2026 г.).

Съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура (EPPO) номинираните кандидати трябва да са действащи прокурори, съдии или следователи, чиято независимост е извън съмнение. Те трябва да притежават необходимата квалификация за назначаване на висша прокурорска или съдебна длъжност (минимум 12 години стаж според изискванията на чл. 164, ал. 7 от Закона за съдебната власт) и съответния практически опит в националната правна система, финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателни дела.

Европейско изискване за допустимост е и кандидатите да могат да завършат 6-годишния мандат преди да са навършили 70 години, както и да владеят английски език – работния език на Европейската прокуратура (EPPO).  Претендентите трябва да представят документи за владеене на езика минимум на ниво B2. 

