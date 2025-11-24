30 години след Дейтънското споразумение: Как Тръмп може да помогне на Босна?

Три десетилетия след посредничеството на САЩ на Дейтънското мирно споразумение, Босна и Херцеговина остава в капан в система, предназначена да сложи край на война, но не и да поддържа демокрацията. За съжаление, разделянето на властта на асиметрични етнически блокове, затънали в византийски нива на администрация с множество блокиращи механизми, не е рецепта за стабилност. Хроничната парализа, корупцията и масовата емиграция кулминираха тази година в най-тежкото напрежение в страната от войната насам, принуждавайки генералния секретар на НАТО Марк Рюте да предупреди, че алиансът е готов да се намеси, ако е необходимо.

За пореден път на правителството на САЩ се падна задачата да изведе Босна от последната ѝ, най-сериозна и продължителна криза. Администрацията на Тръмп рискува да бъде безкрайно въвлечена в страната, като изостави прагматизма в полза на погрешна идеология. Под лозунга „ край на изграждането на нации “ администрацията е готова да повтори същите грешки, които тласнаха Босна и Херцеговина в дългата ѝ пропаст. Вместо преждевременна пасивност, Вашингтон може да надгради върху утвърждаването на международната власт, за да даде възможност и да насърчи босненците да поемат отговорност за страната си, пишат в анализ за TNI Брус Хичнър и Едуард П. Джоузеф.

За първи път от 2006 г., годината, в която лидерите на Босна почти се съгласиха да реформират дълбоко несъвършената Дейтънска конституция, има потенциал да се предефинира съдбата на страната. Две драматични събития създават възможност за напредък, основан на нов, трезвен реализъм.

Първо, отстраняването на Милорад Додик като президент на Република Сръбска (сръбската част на Босна) през септември отваря неписана глава

в обременените и вгорчени отношения на тази единица с централното правителство в Сараево. Закъснялото напускане на Додик след мъчителна драма – съпроводено с отмяната на американските санкции срещу воюващата фигура и неговите приближени – утвърди централните съдебни и избирателни институции на Босна.

Оттеглянето на Додик също така потвърди смелото решение на често критикувания международен върховен представител Кристиан Шмит да криминализира неподчинението на неговите заповеди. Вместо да признаят полезността и необходимостта от върховния представител, идеолозите са нетърпеливи да закрият институцията, преди да бъдат изпълнени договорените условия, подражавайки на същите бързи грешки, които позволиха на Додик да обърне ранния напредък на Босна и да въвлече Съединените щати в управление на кризи. Висши служители на Тръмп трябва да се вслушат в призивите на босненските лидери относно върховния представител и вместо това да се възползват от предимствата на титаничния му сблъсък с босненския сръбски злодей.

Националното унижение на Република Сръбска, което доведе до това Народното събрание смирено да оттегли сепаратистките закони, организирани от Додик, предлага урок на сръбските избиратели, докато наближават изборите за негов наследник този уикенд. Дори едно приятелски настроено към сърбите и дистанцирано правителство на САЩ няма да позволи балансиране на силите за съществуването на Босна. Харесва ни или не – а по-голямата част от сръбските избиратели не харесват този урок – за Република Сръбска няма друга алтернатива, освен да постигне modus vivendi със Сараево.

Второ, почти едновременно с това, Европейският съд по правата на човека издаде решение, с което отмени знаковото решение по делото Ковачевич, давайки поучителен урок на застъпниците – базирани в Сараево – за превръщането на Босна в неетническа, гражданска държава. Първоначалното решение в полза на г-н Ковачевич имаше дългосрочни последици за етническа надстройка от Дейтънския договор. Надграждайки върху поредица от правни предизвикателства, утвърждаващи „пасивното право“ на всички босненски граждани да се кандидатират за високи длъжности, независимо от тяхната етническа принадлежност или местожителство, Ковачевич разшири това твърдение до избирателите в страната.

Далеч от това да се позовава на процедурни технически подробности, съдът миналия месец издаде категоричен отказ на иска на г-н Ковачевич за „активни избирателни права“, като незабавно стесни обхвата на по-нататъшни правни оспорвания. Както единственият съдия с несъгласие (босненец) се оплака, съдът „затвори вратата за по-нататъшни съдебни спорове... прехвърляйки тежестта обратно върху Босна и Херцеговина... да разреши проблема“.

Поддръжниците на гражданската държава – независимо дали са истински граждански реформатори, или цинични босненски националисти, борещи се за управление на мнозинството – трябва да признаят тези нови ограничения на правната стратегия, предназначена да постигне политически цели. В регион, обсебен от колективни права, предизвикателството в Босна и Херцеговина е да се постигне баланс между правата на отделните граждани и правата на колективните образувания чрез консенсус , а не чрез насилствено премахване на статута на „конститутивни народи“. Никоя група, където и да е на Балканите – без изключение – не би се отказала от правото на равноправни консултации и споделяне на властта, което партиите приеха в Дейтън.

Съединените щати могат да окажат натиск върху регионалните поддръжници на гражданската война в Судан да сключат прекратяване на огъня и да предотвратят по-нататъшното разрушение на страната. В опустошения от война Судан, отцепническата бунтовническа милиция, известна...

Тези двойни развития, засягащи главно сърби и босненци, предвещават необходимостта от разправа с колебливата партия в страната - хърватите. Твърде дълго видният хърватски лидер Драган Чович - безнаказано - заговорничи с Додик, помагайки на сръбския лидер да доведе страната до ръба. Понякога, възхвалявайки осъдени военнопрестъпници, хърватското ръководство продължава да води разделящ национализъм, облагодетелстващ Чович и неговата монополна политическа партия, HDZ Босна и Херцеговина. Преди администрацията на Тръмп да се откаже от „ своеволната намеса“, Вашингтон трябва също така да даде на Чович отрезвяваща доза реализъм, насочвайки хърватската политика обратно към Сараево и далеч от сепаратистките колаборационисти в Баня Лука.

Президентът на САЩ Тръмп трябва да се откаже от реторичната позиция на своя предшественик и да се изправи срещу възпрепятстването от страна на Чович на Южния интерконектор – критично важният тръбопровод, предназначен да отстрани зависимостта на Босна и Херцеговина от руския газ. Точно както администрацията на Тръмп оказва натиск върху Белград да се откаже от руските собственици на националната петролна компания на Сърбия, така и Вашингтон трябва да отправи ултиматум – подкрепен с последствия – към Чович заради действията му, които обслужват руските енергийни интереси в съседна Босна и Херцеговина.

Тръмп може да направи гигантска крачка към босненска самодостатъчност със своите запазени марки икономически инициативи,

като например Фонда за инвестиции в възстановяването между САЩ и Украйна, който положи основите за печеливши американски бизнес инвестиции в тази разкъсвана от война страна. Възползвайки се от уникалните правомощия на върховния представител, администрацията може да разчупи дългогодишната безизходица относно държавната и отбранителна собственост на Босна. Разпръснати в двете ентитети, тези ценни имоти са неразделна част от босненската хаос.

Десетки доходоносни сделки, включително за хотели, промишленост, селско стопанство и образование, лежат в пасивно състояние, подхранвани от и подхранващи продажното мислене с нулев резултат, което спъва страната. Използвайки същото чувство за цел, което характеризира проектите за недвижими имоти на организацията Тръмп, администрацията може да привлече американски инвеститори на масата за преговори. В същото време върховният представител разработва административни механизми за освобождаване на имотите за развитие.

Това не е „изграждане на нация“; това създава икономически стимули за партиите да работят чрез основните си институции, което позволява на Съединените щати да намалят политическия си профил в Босна. Решаването на важния въпрос за собствеността е едно от ключовите условия за окончателното закриване на Службата на върховния представител по начин, който ще избегне поредната кризисна намеса на САЩ в бъдеще.

Докато смъмрените сърби, босненци и хървати осъзнават новите реалности, отдавна съществуващите възможности за сътрудничество ще станат по-привлекателни. Вече има окуражаващи признаци: граждански активисти от целия етнонационален спектър се обединиха, както направиха и техните сръбски колеги, за да протестират срещу добива на литий в Босна. Всъщност протестите са предупреждение към администрацията на Тръмп срещу сделка „отгоре надолу“ с Додик или неговия наследник за добив на литий, въпреки обществената опозиция и предизвикателствата от Сараево. Стратегическото партньорство на Европейския съюз със Сърбия за суровини и минерали не стигна доникъде поради решителния отпор на гражданите , въпреки далеч по-силния правителствен партньор в Белград.

Този месец се навършват 30 години от Дейтънското споразумение, важен етап за дългоочакваното обновление в Босна и Херцеговина. Общата борба срещу замърсяването, възмущението от корупцията и споделеният стремеж за присъединяване към Европейския съюз предлагат път към възстановяване на гражданската активност, спиране на масовата миграция и създаване на общ граждански етос.

Натиск от администрацията на Тръмп би могъл да доведе до това Съединените щати най-накрая да прехвърлят отговорността на гражданите и политическите лидери на Босна и да позволят на страната да се превърне в сериозен кандидат за членство в ЕС. Вместо да разчитат на международни участници или съдилища, за да наложат конституционна реформа – изискване за присъединяване към ЕС – босненците могат сами да настроят баланса между колективните и индивидуалните права и да възстановят пълния суверенитет на страната си.