Джани Русо от "Кръстникът": Папа Йоан Павел I беше убит от мафията, Ескобар беше луд

81-годишният Джани Русо е бил свидетел на екзекуции, убийства и конспирации, обхващащи шест десетилетия в подземния свят. Но може би най-странната му история се фокусира върху това, което наистина се е случило с папата.

Той твърди, че папа Йоан Павел I не е починал от сърдечен удар през 1978 г., а е бил убит от мафията само след 33 дни на поста си.

"Той беше убит, защото не се включи в плановете им", пише Русо в новите си мемоари "Мафиотските тайни: Неразказани истории от холивудския кръстник", написани с Майкъл Бенсън. "Той беше изведен и инжектиран с неоткриваем наркотик, защото не искаше да играе играта."

В книгата той твърди, че през 70-те години на миналия век Ватиканската банка се е превърнала в машина за пране на пари от мафията и разузнаването. Архиепископ Пол "Горилата" Марцинкус, главен фидуциар на Ватиканската банка, е ръководил операцията, инвестирайки парите на мафията и превръщайки институцията в райско място за "пране и сушене" на банкноти. Той цитира бивш швейцарски гвардеец, който му е казал, че папата е бил убит с "непроследима" инжекция.

(Ватиканът последователно отрича нарушения във връзка със скандала с Банко Амброзиано, въпреки че е платил 250 милиона долара на кредиторите на фалиралата банка през 80-те години. Марцинкус, който е избегнал наказателно преследване, като се е позовал на дипломатически имунитет, е поддържал невинността си до смъртта си през 2006 г.)

Русо твърди, че е работил като куриер за чикагския мафиотски бос Тони Акардо, като е превозвал пари от казино в Лас Вегас до Рим на всеки две седмици. Там те са били приемани от Марцинкус. Когато папа Йоан Павел I открива схемата и нарежда тя да бъде спряна, пише Русо, доставките внезапно спират. А скоро след това 65-годишният папа е намерен мъртъв в покоите си.

"Той се е препречил на пътя на мафията и е трябвало да си тръгне“, казва Русо, който живее в Горен Ийст Сайд, пред The ​​Post в ексклузивно интервю.

Това е едно от многото скандални твърдения в мемоарите.

Инцидентът с Мерилин Монро и Холивуд

Един от най-експлозивните му разкази е свързан с Мерилин Монро. През 1959 г. Русо е на 16 години и работи в салон "Лили Даше" в Ню Йорк. Докато мие косата на актрисата, той осъзнава, че е получил ерекция, притисната към най-известната филмова звезда на земята. Не е било нарочно, казва той, а просто страничен ефект от близостта.

"Мислех, че ще ме уволнят", спомня си Русо със смях. "Но след първата среща тя започна да ме иска. Не знаех дали харесва ерекция в ухото си или масажа на главата. Всеки път ми даваше бакшиш от 5 долара."

Тази неудобна среща става началото на това, което Русо твърди, че е дългогодишна връзка с Монро.

"Никога не сме правили любов", отбелязва Русо. "Но имахме много общи неща".

По време на дълги разходки по Бруклинския мост през нощта, тя му разказвала за това как е израснала в сиропиталище в Бърбанк, откъдето е могла да види водната кула на Warner Bros.

"Тя си е казала: "Някой ден ще стана филмова звезда", спомня си Русо.

Русо в крайна сметка също остави своя отпечатък в Холивуд, играейки Карло Рици, който бие жена си, във филма "Кръстникът" от 1972 г. - роля, която идва десетилетия след запознанството му с реалния подземен свят, вдъхновил филма.

Десетилетие преди това, през лятото на 1962 г., личната му история с Монро се сблъсква с твърдата политика в хотел Cal-Neva Lodge в езерото Тахо. На хартия той е собственост на Франк Синатра, но, както отбелязва Русо, ефективно се контролира от шефа на Чикаго Сам Джанкана.

Франк Костело, легендарният "министър-председател на подземния свят", който на практика е осиновил Русо като тийнейджър, го е изпратил там като свои "очи и уши" за среща на върха през уикенда със Синатра, Джанкана и братята Кенеди, които бесни, че Боби Кенеди преследва мафията след избирането на Джак, което се дължало на мафиотската мощ.

"Мерилин Монро ще бъде там", предупреди го Костело. "Искам да стоиш далеч от нея." Тя е, обяснил той, "част от плана".

Според Русо "планът" е бил груб и кинематографичен: заснета тройка в бунгалото на Мерилин с двамата братя Кенеди - порнографски компрометиращ проект, който би гарантирал влияние.

"Какво може да се обърка?", пише Русо, преди да отговори на собствения си въпрос: всичко.

Когато Синатра най-накрая обяснил схемата на Монро насаме, Русо твърди, че е чул писъците ѝ от другата страна на басейна. Когато се приближи достатъчно, за да чуе, тя вече била изпаднала в пълна истерия.

"Тези братя Кенеди. Приключих с тях. Използват ме като парче месо!", твърди Русо, че я е чул да казва. "Боби ме забремени преди шест седмици и ме накара да направя аборт!"

Русо съобщил това на Костело по-късно.

"Тя каза „аборт“? Каза ли тази дума на глас, за да чуят хората?", попитал Костело. Когато Русо потвърдил, Костело направил смразяващо предсказание: "Ще я убият."

Но как едно момче влиза в престъпния свят?

Тази способност да присъства в най-опасните моменти на историята, но винаги достатъчно периферен, за да оцелее, се проследява до това как Русо е влязъл в орбитата на мафията.

Всичко започнало с акт на неподчинение. През 1955 г. Русо е на дванадесет години, полуинвалид от детски полиомиелит и стои на ъгъла на Манхатън, продавайки химикалки, когато непознат в скъп костюм спира, оставя банкнота и разтрива изсъхналата ръка, която момчето влачеше след себе си. Накрая портиерът му обяснил какво се случва:

"Това е, защото си, знаеш ли, инвалид. Потъркването носи късмет."

Русо решил, че му е писнало. Следващия път, когато мъжът се приближил, хлапето се отдръпнало и се сопнало:

"Не съм ти талисман... Ето ти заешко краче. Дръж си ръцете далеч от мен."

Вместо да си тръгне, мъжът изважда пачка пари и отлепил две банкноти от сто долара.

"Дай ми всички тези химикалки. Край на химикалките. Отсега нататък ще работиш за мен", казал той.

Едва след като си тръгнал, портиерът казал на Русо с кого току-що се е сблъскал - с Франк Костело, един от най-могъщите мафиотски босове в Ню Йорк.

От този момент Русо станал куриер на Костело, доставяйки пликове с пари в брой през подземния свят на Манхатън.

"Костело ме обичаше, защото бях коварен", каза Русо пред The Post. "Никой никога не би си помислил, че нося 4000, 5000 долара. Но носех."

Облечен в елегантен костюм, тийнейджърът Русо се движел лесно из барове, букмейкърски заведения и нощни клубове. Един ден той разнасял пликове в "Копакабана", гледайки Франк Синатра да прави саундчек.

"Синатра ме погледна и попита мениджъра: "Кой е този човек?", спомня си Русо. "Той отговори: "Това е момчето на Костело." Чувствах се висок три метра."

Близостта на Русо до властта обаче идва с рискове. Монро беше само един възел в това, което той определя като по-голяма мрежа от скрити конспирации, включително убийството на Джон Ф. Кенеди.

Той пише, че през ноември 1963 г. Костело го изпратил в Ню Орлиънс, за да се срещне с Карлос Марчело, мафиотският бос, който контролирал Луизиана и голяма част от Тексас. Русо твърди, че се е натъкнал на Лий Харви Осуалд, излизащ от личната баня на Марчело в ресторант дни преди убийството. По-късно Комисията по убийствата на Камарата на представителите заключи, че Марчело е имал "мотив, средства и възможност" да убие Кенеди, отбелязвайки, че той може да бъде свързан както с Осуалд, така и с Джак Руби.

След това Костело е изпратил Русо в Европа "за [неговата] лична безопасност"

"Бях в бягство и се криех, но почти не съм мислил за това", пише той за двадесет и двата месеца, които е прекарал, местейки се из Испания и Италия под фалшиво име.

В един от най-мъчителните пасажи от книгата си Русо описва как му е наредено да присъства на екзекуцията на Тони "Мравката" Спилотро и брат му Майкъл в мазе в Средния Запад след безразсъдното насилие от страна на Спилотро заплашило съществуването на подземния свят в Лас Вегас.

"Мъжете с бухалките бяха професионалисти и прецизни с ударите си... рамене, гърди, крака. Навсякъде, освен главата", пише той. "Главата щеше да бъде запазена за накрая."

След като за момент махнали превръзката от устата на Тони, той го замолил:

"Джани... кажи им да спрат да бият Майкъл. Той не е направил нищо. Моля те."

Русо обаче не се намесил. Той просто наблюдавал как братята биват пребивани до смърт.

Срещата с Ескобар

След като стрелба в клуба му в Лас Вегас му докарала проблеми както с органите на реда, така и с колумбийските наркотрафиканти, Русо се обърнал към Джон Готи за помощ, само за да чуе как тефлоновият Дон му се смее и му предлага да му купи еднопосочен билет:

"Защото няма да се върнеш!"

Готи имал право да се смее. Русо е изпратен в Меделин, Колумбия, сърцето на кокаиновата империя на Пабло Ескобар. В Хасиенда Неапол, обширното имение на Ескобар, парите от наркотици и ексцентричността му са неразличими.

"Колкото повече научавах за моя домакин, толкова по-луд звучеше", пише той.

Ескобар "имал тонове оръжия, тонове кокаин и тонове пари, но също така имал гигантска пръчка с гумен връх, с която биел хипопотамите си", детайл, който звучи като фарс, докато не си спомните, че потомците на тези хипопотами все още бродят из Колумбия днес.

Отново, това са твърдения, а не констатации от официално разследване, и Русо ги представя в този дух: сензационни, произхождащи от конкретни лица и невъзможни за пълно потвърждаване десетилетия по-късно.

На въпроса дали се тревожи, че някой може да се опита да го убие заради това, което е разкрил, Русо отговаря пренебрежително.

"Сега няма никой наоколо", казва той със смях. "Всички са мъртви."

Той настоява, че никога не е бил официално "прикрепен" към никое семейство, въпреки че е "създал [своите] основи и е бил квалифициран да бъде създаден", и че именно този граничен статус му е позволил да се ориентира между мафиотски босове, филмови звезди и политици.

"Издигнах се от карантината в Белвю до света на милиардерите", пише той. "Аз съм създаден човек - само от Бог."