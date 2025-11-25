Ердоган: Много по-напред сме от Европа в борбата с насилието над жени

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че страната му има много по-голям напредък от европейските страни по отношение на борбата с насилието над жени. Изказването му, което беше излъчвано на живо в профила му в социалните медии, дойде по време на конференция, с която беше отбелязан Международният ден за борба с насилието над жени.

“Не намирам за правилно да говорим за проблема с насилието над жени и деца през числа и статистики. Ако Турция направи сравнение по отношение на този проблем с други страни, ще видим, че не е в по-лошо състояние, а напротив - много по-напред сме от европейските страни. Но в случая същественият въпрос е опазването на живота. Човекът е най-достойното създание. Затова дори една жена да се сблъска с насилие, да стане жертва на насилие, тази ситуация е предвестник за малък край на света. Дори една-единствена загуба е много и натъжава всички нас. Затова гледаме на този проблем, поставяйки в центъра човека. Като президент и баща на две дъщери, както е било до днес, така и отсега нататък ще бъда на най-предната линия в борбата с насилието над жените и децата“, заяви Ердоган.

Турският президент представи политиките, които страната е приложила в подкрепа на жените през последните 23 години. Той подчерта, че са положени усилия за засилването на позициите на жените както в професионално отношение, така и в политиката и академичните среди.

“Положихме усилия жените да станат по-силни. През 2002 г. на трудовия пазар участваха 27,9 процента от жените. През септември 2025 г. те вече са 35,7 на сто. При изборите през 2002 г. жените депутати бяха 24, едва 4,4 процента от общия брой. След изборите през май 2023 г. жените депутати станаха 119, а представителството им – 19,83 процента, с което то се увеличи близо 5 пъти. През 2024 г. жените, заети в публичния сектор, достигнаха 43,46 на сто. Сърдечно поздравявам всички тях, които стоят зад този успех от лично свое име и от името на целия народ! С промените, които направихме в Наказателния кодекс през 2025 г., прескочихме един критичен праг. Задължихме общините с над 100 хиляди жители да открият приемни жилища (за жени, пострадали от насилие – бел. ред.), увеличихме наказанията за престъпления срещу пола. Увеличавайки наказанията за престъпления срещу жени, засилихме възпиращия ефект. Увеличихме боря на центровете ни за наблюдение и предотвратяване на случаите на насилие. Продължаваме да бъдем до всяка жена, която се е сблъскала с насилие чрез телефонната линия “Ало, 183“, каза Ердоган. / БТА