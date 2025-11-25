"Руският Попай", който си инжектира вазелин в бицепсите, може да загуби ръцете си

Културист, който си е инжектирал вазелин в бицепсите, за да ги направи невероятно големи, получавайки прякора "Руският Попай" - сега може да загуби и двете си ръце поради тежка инфекция.

На 29-годишния Кирил Терешин е било казано, че може да се наложи двойна ампутация, след като години той си е инжектирал синтол в тях, според съобщения в родната му Русия в неделя.

Странно изглеждащият мъж сподели смразяващи кадри на това как бицепсът му се е "спукал", оставяйки голяма дупка с гниеща тъкан отдолу.

Сега той се нуждае от няколко операции за присаждане на кожа, за да спаси ръцете си, но не може да се подложи на операцията, докато инфекцията не отшуми. Времето за стабилизиране на състоянието на бившия руски войник вероятно изтича, съобщиха медиците.

Операциите ще изискват съдов хирург, пластичен хирург и реконструктивен хирург.

Терешин започва да инжектира синтол в ръцете си през 2017 г., като попадна в заглавията по целия свят, заради сравненията с "Попай". Той имаше 24-инчови огромни бицепси, а приликата му с емблематичния анимационен герой беше невероятна.

Но инжекциите със синтол са причинили тъканна фиброза, последвана от некроза, тъй като тялото му е отхвърлило химикала.

Той е претърпял предишна операция за отстраняване на увредените области през 2019 г., но инфекцията сега е толкова развита, че раните не могат да заздравеят.

Странно изглеждащият културист преди това е е оплаквал от "глупостта" си да инжектира бицепсите си - и е бил предупреден, че може да умре, ако токсичното вещество не бъде отстранено.