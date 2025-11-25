Голям е интересът към къщи до 30 км от София с бърз достъп до града

Значително намаля времето за сключване на сделка за придобиване на имот спрямо миналата година, казват брокери. Това е характерна тенденция както на пазара на имоти в София, така и във Варна и Бургас. Причината за това е предстоящото влизане на страната ни в еврозоната.

Купувачи бързат да сключат сделка преди преминаването към еврото

Те очакват, че след 1 януари 2026 г. цените ще бъдат още по-високи. Затова по-бързо взимат решение кой имот да купят. Всеки купувач иска да разгледа няколко жилища преди да избере кое отговаря най-добре на изискванията му. Но самото взимане на решение става много по-бързо, а основната причина е, че купувачите не искат да отлагат.

Повечето купувачи търсят жилище за семейството си, но и делът на инвеститорите на пазара на имоти е много голям. Новото строителство е предпочитано от инвестиционно настроените купувачи. Като цяло в София инвестиционните сделки с жилища имат дял от малко над 20 на сто от пазара. Но при новото строителство в столицата покупките с цел инвестиции са над 30 на сто. Във Варна и Пловдив делът на инвестиционните покупки при новото строителство е още по-голям.

Хората, които купуват с цел инвестиция, виждат в новото строителство по-голям потенциал за реализиране на печалба. От една страна защото апартаментите в нови сгради поскъпват по-бързо във времето и така имат възможност да препродадат имота на по-висока цена. Освен това купувачите вярват, че потенциалните наематели за имоти ново строителство са повече на брой и по-надеждни.

Цените на жилищните имоти продължават да нарастват, а причините за това са много

Предстоящото влизане в еврозоната е допълнителен стимул за активизиране на пазара на имоти. Хората търсят жилища по две основни причини. Първата е чисто житейска - хората се стремят да се преместят от имот под наем в собствен дом или да подобрят качеството на живота си, купувайки по-голям и комфортен апартамент. Втората съществена причина е желанието на хората да вложат спестяванията си в разумна инвестиция, която ще им носи по-висока доходност от депозит в банка. Всичко това води до активно търсене на имоти.

Много хора избират къща край града вместо апартамент. Дворът е голямо предимство

Пазарът на къщи около София е много активен, казват брокери на имоти, цитирани от "Труд". Интересът на купувачите е насочен към три типа имоти - бюджетни къщи старо строителство, които изискват значителни средства за ремонт, къщи до 500 хил. евро, които са масовия сегмент от пазара, и къщи над 500 хил. евро, към които има по-високи изисквания и очаквания.

Най-голям е интересът към къщи в райони на разстояние до 30 км от София с бърз и лесен достъп до града. Част от купувачите на имоти край София са хора в 30-те си години, които създават семейство и търсят основен дом в по-добра среда за живот. Те са убедени, че е по-добре да платят 250 хил. евро за къща в околностите на столицата, отколкото за двустаен апартамент в града.

Притежаването на къща има редица предимства като двор, в който децата за играят. На двора може да бъде поставено барбекю и дори надуваем басейн, а това са удобства, които човек много трудно може да има в големия град. Спокойствието и лесното паркиране също са предимство. Този начин на живот е особено удобен за хора, които могат да работят от дома си.