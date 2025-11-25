Пуйките, които ще бъдат помилвани в САЩ, са настанени в луксозен хотел ВИДЕО

Пуйките Гобъл и Уодъл от Северна Каролина направиха своя публичен дебют в понеделник преди предстоящото президентско помилване по повод Деня на благодарността.

Пуйките дефилираха по време на пресконференция в луксозния хотел Willard Intercontinental, на няколко пресечки от Белия дом, съобщават американските медии.

Имената на птиците обикновено са тайна до пресконференцията, организирана от Националната федерация по пуйки. Белият дом обаче направи съобщението в началото на тази година.

"Това беше времето, когато щях да обявя имената на тези две щастливи пуйки за първи път“, каза главният изпълнителен директор на Butterball Джей Джандрейн със смях по време на пресконференцията и добави: "Но това е Вашингтон, окръг Колумбия, и както си е редно, имахме малко изтичане на информация".

Гобъл и Уодъл ще прекарат понеделник вечер в луксозен апартамент в хотел Willard Intercontinental, който струва около 400 долара на вечер.

"Нашите специални гости пристигнаха вчера с посрещане с червен килим и бързо се настаниха. Настаних ги тази сутрин, проверих и кредитоспособността им“, пошегува се управителят на хотела Яп Боеленс.

Гобъл и Уодъл са от фермата на Травис и Аманда Питман в окръг Уейн, Северна Каролина. След като президентът Доналд Тръмп ги помилва, птиците ще доживеят остатъка от дните си в Държавния университет на Северна Каролина. Пуйките, помилвани от президента през 2022 г., Шоколад и Чип, също отидоха в Държавния университет на Северна Каролина след помилването си.

Първото помилване на пуйки от президента датира от времето на президента Ейбрахам Линкълн, но ежегодната традиция започва с президента Джордж Х. У. Буш през 1989 година.