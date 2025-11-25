Данъчният рай, който се превърна в ад за Роман Абрамович

В продължение на десетилетия данъчният рай на Нормандските острови, Джърси, играе голяма роля в преместването на богатства, натрупани в някои от най-деспотичните страни в света, на запад, привличайки задгранични олигарси със смесица от ниски данъци и високи нива на финансова тайна.

Тази тайна се простира и до отношенията на Джърси с правителството на Обединеното кралство. Като зависим от короната, щата Джърси има собствен парламент, но принадлежи на краля. Връзката между двете юрисдикции остава нещо като черна кутия - с много малко публична информация за това как се вземат важните решения или до каква степен се консултира Уестминстър.

Това се промени миналата седмица, когато Джърси публикува подробности за двугодишна съдебна битка с Роман Абрамович, руския милиардер и бивш собственик на футболен клуб Челси. В понеделник, след като заповедта за закриване на информация беше отменена, кралските съдилища на Джърси започнаха да публикуват серия от неразкрити досега решения. Досега са публикувани 15, с общ обем от 370 страници.

Те разкриват за първи път как през 2016 и 2017 г. Абрамович и четирима от най-близките му сътрудници са получили убежище в данъчния рай, който им е предоставил местожителство по специална схема за лица с изключително висока нетна стойност. Заявлението на Абрамович е било одобрено през септември 2017 г., показват файловете.

Изглежда, че той се е обърнал към Джърси относно местожителство през лятото на същата година.

Олигархът е получил и разрешение от правителството на Джърси да премести компании, контролиращи по-голямата част от богатството му - в зелена ивица с размери пет на девет мили, която се намира точно до северното крайбрежие на Франция. Прехвърлянето на активи от офшорната му мрежа към Джърси е извършено през 2017 г. и отново през 2021 г., месеци преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, когато са преместени активи на стойност 7 милиарда долара (5,3 милиарда британски лири), според решенията. През 2016 г. компания, чийто краен бенефициент е Абрамович, също е получила лиценз за дейност в Джърси. Името на компанията е скрито, но изглежда е била семеен офис, създаден за управление на богатството му. Тя е давала консултации по "филантропски дейности", придобиване на самолети, яхти и автомобили, както и инвестиции в Европа и Северна Америка.

Ходът е бил мълчаливо одобрен от британското правителство, сочат решенията. Записите показват, в рядко споделяни подробности, как Лондон е бил обстойно консултиран по това, което се е смятало за политически чувствителен въпрос, свързан с високопоставена личност, известна с тесните си връзки с режима на Владимир Путин.

Решенията документират най-малко седем проверки на миналото и четири лични срещи между служители в Джърси и Лондон в продължение на няколко години. В нито една от тези комуникации британски служители не са повдигнали възражения, въпреки засилената чувствителност около свързани с Кремъл фигури след анексирането на Крим от Русия през 2014 г.

Вратата останала отворена дори след дипломатическата буря, предизвикана от отравянията в Солсбъри през 2018 г. - неуспешен опит за убийство на двоен агент и дъщеря му от руски оперативни лица.

Едва след нападението на Русия срещу Киев, вълната се обръща срещу Абрамович

През април 2022 г. властите на Джърси замразиха активи на стойност 7 милиарда долара, за които се подозираше, че са свързани с Абрамович, и претърсиха редица помещения на острова. По това време олигархът вече беше поставен в списъците със санкции на Обединеното кралство и Джърси. През януари 2023 г. съдебно решение разкри, че обиските са били част от криминално разследване на главния прокурор на Джърси за предполагаемо пране на пари и нарушения на санкциите.

Оттогава стана ясно, че разследването за пране на пари е фокусирано върху това дали Абрамович е придобил богатството си чрез корупция, докато е изграждал своя петролно-газов бизнес "Сибнефт" през 90-те години на миналия век в новоприватизираната руска икономика. Твърденията се основават на показания, които самият Абрамович е дал в съдебно дело в Лондон през 2012 г.

Адвокатите му отрекоха той да е замесен в корупция, твърдейки, че решението да бъде разследван е политически мотивирано. Адвокат от едно от корпоративните образувания, създадени за управление на богатството му, каза, че олигархът е бил "насърчен" в пренасянето на активите си в Джърси и че това, което е последвало след нахлуването в Украйна, е случай на "държавно предизвикана провокация".

В съдебна борба, започнала през 2023 г., Абрамович и свързани с него страни се опитаха да отменят замразяването на активите, показват решенията. Апелативният съд на Джърси се произнесе срещу тях това лято.

Във втори и по-необичаен случай, който също беше отхвърлен от апелативния съд на острова, Абрамович заведе дело за съдебен контрол върху решението на главния прокурор да го разследва. Ходът беше опит да се прекрати разследването, преди да бъдат повдигнати каквито и да било обвинения.

Решенията бяха анонимизирани и редактирани, за да се защити самоличността на сътрудниците на Абрамович, след като съдиите решиха, че те имат право на личен живот. Имената на компаниите, които са управлявали, също бяха премахнати, за да се предотврати идентифицирането им.

Основните дела и други свързани спорове първоначално бяха разгледани в частни съдилища, а решенията останаха непубликувани, докато не бяпа изчерпани всички пътища за обжалване. Миналата седмица искането на Абрамович да отмени решенията на съда в Джърси беше отхвърлено от съдебната комисия на Тайния съвет, с което се сложи край на тази конкретна битка.

Един от основните лостове, чрез които британското правителство продължава да упражнява влияние върху своите колонии, комисията, която обикновено заседава на Парламентарния площад в Лондон, действа като върховен съд за отвъдморските територии на Обединеното кралство, коронните зависимости и някои страни от Британската общност.

"Риск за репутацията" на Джърси

Решението да се позволи на Абрамович да премести богатството си в Джърси не беше взето лекомислено. Бари Фодемер, бившият ръководител на правоприлагането в Комисията за финансови услуги на Джърси, очевидно е имал опасения.

Доклад, който той подготвя за министрите в края на 2016 г., цитиран в решенията, твърди:

"Тясната връзка на Абрамович с Путин поражда риск за репутацията на острова, особено като се има предвид нарастващото възприятие за Русия като нелоялна държава, намерена да използва военни действия за постигане на целите си."

Той също така изразил опасения, че Абрамович може да използва регистрирана в Джърси компания, "за да изпира приходите от корупция от името на трети страни, включително Путин. Островът няма да има надзор върху дейността на компанията (нерегулирана)".

От друга страна, Фаудемер твърди, че Абрамович вече има "обширни бизнес интереси на острова", той вече има домове във Великобритания и САЩ и "успешно е действал във Великобритания в продължение на много години като собственик на футболния клуб Челси без инциденти".

"Идентифицирането на доказателства, достатъчни в подкрепа на отказ за издаване на лиценз, вероятно ще бъде проблематично", заключи той.

През май 2016 г. първи подход относно местожителството беше направен от сътрудник на Абрамович, който остава анонимен в решенията и е отбелязан само като X.B. Беше ясно посочено, че Джърси има много какво да спечели.

"Тези одобрения бяха дадени със знанието, че ако бъдат дадени, значителното богатство на Абрамович ще бъде преместено в Джърси с всички финансови ползи, които това би донесло на острова", се казва в едно решение, обобщаващо случая, представен от олигарха.

Министрите на Джърси искаха да го осъществят, но искаха да действат внимателно. Беше открит обратен канал между Сейнт Хелиър и Лондон.

Робърт Макрей, тогавашният главен прокурор на Джърси, се обърна към лице за контакт в дирекцията за национална сигурност към Министерството на външните работи и по въпросите на Британската общност (FCO), както тогава беше известно. През следващите месеци, при подаване на всяко заявление за пребиваване, британските служители извършваха проверки на Абрамович и всички негови сътрудници с изключение на един, като се уверяваха, че не са разследвани от никоя правоприлагаща агенция.

След отравянията в Солсбъри всички проверки бяха извършени отново, отново чрез FCO. През февруари 2019 г. проверките на Абрамович бяха повторени, като служителите на Джърси бяха обезпокоени от "втвърдяване на отношението към тези с руски връзки".

Има сведения за четири лични срещи между служители на Обединеното кралство и Джърси, включително една между Фаудермър и британския регулатор - Управлението за финансов контрол (FCA).

След всяка от проверките, описани в решението, служителят на FCO дава разрешение. Те също така изразиха интерес да продължат да получават информация за желаещите да получат пребиваване в Джърси. Един имейл, изпратен от служител на Министерството на външните работи относно Абрамович, гласеше:

"Относно RA – нямаме съществени опасения, проблеми или неблагоприятни следи по този въпрос [редактирано]. Той по-специално има голямо влияние, но не е от съществено значение или е обект на разследване. Самата информация обаче е много полезна за изграждането на по-широка картина на дейността в това пространство и тема."

Няма политически възражения от Лондон

МакРей също така каза на служители в собственото си правителство, че няма политически възражения от Лондон срещу отварянето на вратата към Абрамович и неговите милиарди. В бележка, написана до главния прокурор, служител на правителството на Джърси записа:

"От нашия кратък разговор забелязах следното: Вие предприехте подходящи и обширни разследвания.

В резултат на това потвърдихте, че няма достатъчно доказателства, за да се предотврати разглеждането на това заявление;

и че ако имаше достатъчно доказателства, въпросът щеше да бъде отнесен до висше министерско ниво в правителството на Обединеното кралство."

Според решенията Абрамович никога не се е установявал в Джърси. През 2018 г. той получи израелско гражданство.

Абрамович сега повдига иск за "конспирация" срещу правителството на Джърси. Адвокатите му заявиха, че срещу Абрамович не са повдигнати обвинения от началото на разследването в Джърси преди повече от три години и че в юрисдикцията няма наказателно производство, свързано с него. В изявление миналата седмица те заявиха, че доколкото им е известно, "не е постигнат напредък" по разследването на главния прокурор.

Адвокатите му подчертаха, че в публикуваните решения съдиите не са били задължени да се произнесат дали е имало корупция или признание за корупция от страна на Абрамович относно сделките му в "Сибнефт" и че не са стигнали до никакви заключения по този въпрос. Те заявиха, че през 2012 г. британските съдилища не са установили, че Абрамович е нарушил закон по отношение на бизнес сделките си.

"В защитата на нашия клиент нямаше предположение, че придобиването на съответното предприятие е постигнато чрез корупция, и нашият клиент отрича тези твърдения."

Говорител на главния прокурор на Джърси приветства решението на тайния съвет, добавяйки:

"Разследването на отдела за икономически престъпления и конфискация в отдела на правоохранителните органи във връзка с г-н Абрамович и други продължава да е активно."