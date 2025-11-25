Бивши украински военни, преминали на страната на Въоръжените сили на Руската федерация, водят бойни действия в четири пълноценни подразделения, чиято обща численост надхвърля 1000 души, съобщи ТАСС.

"Украинската разузнавателна служба се оплаква, че все повече пленени военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) влизат в редиците на Въоръжените сили на Руската федерация". Това заяви бригадният генерал, секретар на координационния щаб по въпросите на отношението към военнопленниците Дмитрий Усов. Той уточнява, че бившите украински военни служат в четири подразделения.

ГУР успя да установи самоличността на най-малко 62 бивши военнослужещи на ВСУ, воюващи на страната на Русия. Като се има предвид фактът, че говорим за четири пълноценни бойни подразделения, общият брой може да достигне над 1000 души“, отбеляза източникът на ТАСС.

Той обърна внимание на факта, че по време на многобройни разговори с пленени военнослужещи от украинските въоръжени сили, силите за сигурност са успели да разберат основните причини за тяхното дезертиране на руската страна. Основната е идеологията, защото всички преминали се смятат за руснаци и потомци на борците срещу фашизма по време на Великата отечествена война.

Сред другите причини са несъгласието с политиката на киевския режим и желанието да се свали властта в Украйна, желанието да се получи руско гражданство, отношението на украинското командване към личния състав и некомпетентността му. "Но има и причини, поради които хората не се осмеляват да го направят. Главната, разбира се, е страхът за близките и роднините им, които са останали в Украйна. Има много голяма вероятност да имат проблеми със СБУ, затова мнозинството от бойците не разкриват самоличността си", заяви източникът на ТАСС.