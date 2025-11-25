IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рояк от руски дронове влезе в Молдова, един със Z на крилата кацна върху къща

В страната са навлезли над 10 дрона

25.11.2025 | 15:30 ч. Обновена: 25.11.2025 | 16:26 ч. 35
Шест дрона са пресекли въздушното пространство на Република Молдова без разрешение. Те са били засечени тази сутрин от системите за наблюдение на Националната армия в Кишинев.

Според изявление на Министерството на отбраната, първият дрон е бил наблюдаван в посока населените места Виноградовца-Вулканещ, като по-късно се е придвижил към държавната граница с Румъния, в района между населените места Колибаш, област Кахул, и Вадул луй Исак.

Според радарни данни дронът е летял над страната на височина приблизително 1500 метра. Министерството на отбраната незабавно е информирало отговорните структури, включително Главния инспекторат на полицията, за този случай на незаконно прелитане, според tv8.md.

По-късно са били засечени още пет дрона, пресичащи въздушното пространство в районите на Дондушени, Орхей, Тигина, Вадул луй Вода и Флорешти.

Един от тях е "кацнал" върху покрива на къща в село Нижни Кугурещи. Върху него с червена боя е била изписана буквата Z, символ на войната на Русия в Украйна. 

На място са изпратени специализирани екипи, жителите са били евакуирани, а районът е отцепен от полицията. 

По-късно стана ясно, че дронът не е носил експлозиви. 

Молдова Русия дронове Кишинев
