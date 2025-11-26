Виена няма вече да заплаща курсовете по немски за мигранти

Градският съветник по социалните въпроси на Виена Петер Хакер съобщи, че от догодина градът няма да заплаща курсовете по немски за мигранти. Текущите курсове трябва да бъдат довършени, но от 2026 г. Виенският фонд за социална подкрепа (ВФСП) няма да организира нови, каза той в интервю за вестник „Щандард“.

През 2024 година ВФСП финансира около 1700 места в курсове по немски за мигранти, което възлиза на общо на 1,9 милиона евро. Между 2017 и 2024 година тези курсове са стрували общо около 20 милиона евро. Хакер е на мнение, че по принцип Австрийският интеграционен фонд (АИФ), който е подчинен на федералното правителство, носи отговорност за това, но не предлага достатъчно места за курсове по немски във Виена.

Затова градът е бил принуден да се включи.

Ново измерение в дебатите сега внася бюджетният натиск вследствие на милиардния дефицит на федералната столица, отбелязва вестникът. От своя страна, АИФ нееднократно е отхвърлял критиките. Всяко лице с право на участие получава подходящо място в курс по немски в рамките на кратък срок, уверява Фондът.

Решението на градската управа за курсовете по немски идва само няколко дни след като Петер Хакер обяви, че от догодина Виена съкращава социалните помощи за мигранти. /БНР