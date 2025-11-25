Как САЩ изготвиха мирен план за Украйна, благоприятен за Русия?

Всичко започна с октомврийска заповед от президента на САЩ Доналд Тръмп към екипа му по национална сигурност - да се ​​изготви план за прекратяване на войната в Украйна, точно както бяха спрели боевете в Газа.

По време на полет обратно от Близкия изток, в блясъка на посредничеството при сключването на сделка между Израел и Хамас, пратениците Стив Уиткоф и Джаред Кушнер започнаха да пишат първия проект на това, което в крайна сметка щеше да се превърне в 28-точкова мирна рамка за прекратяване на четиригодишната война, според американски служители и човек, запознат със ситуацията, цитиран от WSJ.

Едномесечните усилия на Уиткоф и Кушнер да изготвят предложението разчитали на информация от вътрешен човек от Кремъл, който провел тайни срещи с помощниците им в Маями, съобщиха американски служители и хора, запознати с въпроса. Високопоставен украински служител организирал и поне два разговора с украинския президент Володимир Зеленски , съобщиха официални лица.

Но когато планът изтече миналата седмица, условията му бяха в полза на Кремъл , шокирайки европейските правителства и поддръжниците на Киев в Конгреса и предизвиквайки многодневна трансатлантическа криза за администрацията на Тръмп.

Американски представители заявиха, че планът отразява добросъвестен опит на Уиткоф и Кушнер да спечелят подкрепата на руския президент Владимир Путин, който отблъсна многократните опити на Белия дом да спре боевете в Украйна, без да изостави Киев.

„Идеята, че Съединените американски щати не се ангажират еднакво с двете страни в тази война, за да я прекратят, е пълна и тотална заблуда“, заяви пред репортери в понеделник говорителят на Белия дом Каролайн Ливит.

Руският принос дойде от Кирил Дмитриев , пратеник на Кремъл, който има тесни връзки с Путин и дългогодишни отношения с Кушнер. Те го доведоха в Маями през уикенда преди Хелоуин за три дни интензивни дискусии по време на вечеря и продължителни разговори в дома на Виткоф, според американски служители и хора, запознати с въпроса.

Тримата мъже имали сходни виждания за това как трябва да изглежда едно предложение, въпреки че Дмитриев имал много по-конкретни идеи, казаха официални лица.

Уиткоф, чрез разговори с американски и чуждестранни представители и четене на оценки на разузнавателни данни, е заключил, че Украйна е в по-слаба военна позиция, съобщиха официални лица.

Въпреки че пое пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г. и я принуди да се бори с висока цена за малки териториални придобивки, Украйна все още е в неизгодно положение, казаха официалните лица. Тя ще трябва да отстъпи повече от Москва в мирно споразумение, за да има някаква надежда да накара Кремъл да спре войната.

Повтаряйки дългогодишните искания на Кремъл, Дмитриев настоя, че Украйна никога няма да може да се присъедини към Организацията на Северноатлантическия договор и трябва да се изтегли напълно от региона на Донбас и други територии, желани от Русия. Той предложи украинската армия да бъде ограничена до много по-малка численост от сегашните ѝ 900 000 души.

Апелирайки към желанието на Тръмп да разшири икономическите връзки между САЩ и Русия, Дмитриев предложи САЩ и Русия да подпишат икономически споразумения в областите на изкуствения интелект, енергетиката и много други.

Когато Уиткоф и Кушнер поканиха Рустем Умеров , съветник по националната сигурност на Украйна, в Маями, за да му покаже плана, той им каза директно, че това е по-добра сделка за Русия, отколкото за Украйна, казаха запознати с въпроса. Той препоръча да се свържат по телефона със Зеленски, за да го информират.

На 16 ноември Кушнер и Уиткоф са запознали украинския президент с 28-точковия план, съобщиха запознати с въпроса. Зеленски им е благодарил – и на Тръмп – за усилията им да посредничат за мирно споразумение. Той обеща да се свърже с тях с мнението си, като заяви, че е необходима допълнителна работа. Зеленски е провел втори разговор с Умеров и Уиткоф през уикенда, съобщи запознат с въпроса човек.

По-голямата част от разпоредбите на плана са написани от Уиткоф и Кушнер,

преди да се консултират с руски и украински представители, каза човек, запознат с изготвянето му.

Държавният секретар Марко Рубио е получил копие от плана в Белия дом по време на посещението на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман във Вашингтон на 18 ноември, съобщи човек, запознат със ситуацията. Axios съобщи за съществуването на проекта същата вечер. Рубио е бил запознат с инициативата Виткоф-Кушнер, но не е знаел пълния обхват на това, което са изготвили преди това, съобщиха официални лица.

Изпратен от Белия дом, министърът на армията на САЩ Дан Дрискол пристигна в Киев на 19 ноември, за да обсъди въпроси, свързани с отбраната, и перспективите за мир с Русия. След поредица от телефонни разговори с вицепрезидента Джей Ди Ванс и други официални лица, Дрискол получи одобрение да запознае украинските представители на отбраната с версия на американския план, включително Зеленски, на следващия ден.

Дрискол също така напомни: Белият дом прекрати помощта за разузнаване и оръжия за Украйна месеци по-рано, преди да я възобнови, намеквайки, че Тръмп може да го направи отново, ако Киев се въздържи от постигане на мирно споразумение, съобщиха американски и украински представители.

След като подробностите за плана станаха публични, Белият дом се сблъска с внезапна криза заради едностранчивите условия

Рубио получи обаждания от разгневени европейски чиновници и законодатели, съобщиха официални лица.

Сенатор Ангъс Кинг от Мейн, независим член на комисията по разузнаване, изпратил SMS на Рубио в събота сутринта, в който изразил загрижеността и объркването си относно плана. Рубио се обадил и на Кинг, а след това и на двама други сенатори на конференция по сигурност в Халифакс, Канада - на сенаторите Жан Шахин от Ню Хемпшир, водещата демократка в Комисията по външни отношения на Сената, и на републиканеца Майк Раундс от Южна Дакота.

Законодателите заявиха пред репортери на конференцията, че Рубио им е казал, че първоначалният проект е бил повлиян от руснак, без да посочи името на Дмитриев. Той каза на други законодатели, че планът включва елементи от Умеров и други украински официални лица.

Рубио оспори твърдението на законодателите.

„Мирното предложение е изготвено от САЩ“, каза той в изявление, добавяйки: „То се основава на принос от руската страна. Но също така се основава на предишен и текущ принос от Украйна.“

Рубио, Уиткоф и Кушнер набързо организираха среща с украински и европейски представители в Женева и се съгласиха на промени в плана, за да го направят по-приемлив за Киев, включително по-висок таван на числеността на украинската армия и премахване на формулировка, забраняваща членството ѝ в НАТО. Длъжностните лица обещават, че окончателният мирен план ще осигури основните цели на Украйна.

Дори Тръмп изглежда оптимист.