Търг за непоказван досега шедьовър на Реноар

„Дете с играчки" е първоначална оценка 1 млн. евро

26.11.2025 | 08:17 ч. 0
Картина на легендарния френски художник Пиер-Огюст Реноар, която никога не е била показвана публично от създаването си преди повече от 100 години, ще бъде продадена на търг в Париж. Първоначалната оценка на шедьовъра е 1 милион евро (1,15 милиона долара), предава Reuters.

Създадена преди 1910 г. -  творбата, озаглавена „Дете с играчки – Габриел и синът на художника, Жан“, е подарена от твореца на Жан Бодо, неговата единствена ученичка и близка приятелка. Оттогава картината е останала в семейството и никога не е била показвана. 

Произведението изобразява сина на художника - Жан Реноар, и неговата бавачка Габриел Ренар. Тя е била един от любимите му модели и е позирала за близо 200 картини.

За да се удостовери автентичността на творбата тя е изпратена в САЩ. Там е била сравнена с друга картина на Реноар, която е с идентично наименование и е притежание на Националната художествена галерия във Вашингтон. 

