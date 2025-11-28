IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Политикът от Намибия Адолф Хитлер си смени името

Баща му го кръстил така без да разбира историческото му значение

28.11.2025 | 08:00 ч. 6
Снимка Фейсбук

Намибийският политик Адолф Хитлер Уунона промени името си, като премахна "Хитлер" от документите си за самоличност, съобщи местна медия, цитирана от ДПА.

59-годишният политик за пореден път спечели наскоро избори в Намибия. Това е петата му поредна победа на регионалните избори в област Омпунджа, съобщава Nexta. Адолф Хитлер Унона ръководи областта от 2004 г. 

"Името ми не е Адолф Хитлер, вече се казвам Адолф Уунона. В миналото хората ме наричаха Адолф Хитлер и се опитваха да ме свързват с някого, когото дори не познавам", заяви Уунона пред местния вестник "Намибиън".

Уунона е ставал редовно обект на международно внимание заради името си. Той посочва пред местния вестник, че категорично се е дистанцирал от нацистката идеология, и че баща му е избрал това име, без да разбира историческото му значение.

Намибия е германска колония в продължение на няколко десетилетия на границата между 19 и 20 век преди Адолф Хитлер да вземе властта в Германия, припомнят ДПА и БТА.

адолф хитлер намибия политик смени името
