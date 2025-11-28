Политикът от Намибия Адолф Хитлер си смени името

Намибийският политик Адолф Хитлер Уунона промени името си, като премахна "Хитлер" от документите си за самоличност, съобщи местна медия, цитирана от ДПА.

59-годишният политик за пореден път спечели наскоро избори в Намибия. Това е петата му поредна победа на регионалните избори в област Омпунджа, съобщава Nexta. Адолф Хитлер Унона ръководи областта от 2004 г.

"Името ми не е Адолф Хитлер, вече се казвам Адолф Уунона. В миналото хората ме наричаха Адолф Хитлер и се опитваха да ме свързват с някого, когото дори не познавам", заяви Уунона пред местния вестник "Намибиън".

Уунона е ставал редовно обект на международно внимание заради името си. Той посочва пред местния вестник, че категорично се е дистанцирал от нацистката идеология, и че баща му е избрал това име, без да разбира историческото му значение.

Намибия е германска колония в продължение на няколко десетилетия на границата между 19 и 20 век преди Адолф Хитлер да вземе властта в Германия, припомнят ДПА и БТА.