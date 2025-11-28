След четири развода: Дженифър Лопес стана рекламно лице на годежни пръстени

След шест годежа и четири развода Дженифър Лопес стана рекламно лице на годежни пръстени срещу 10 милиона долара. Звездата ще работи с турската бижутерийна компания Zen Diamond, съобщава Page Six. Въпреки впечатляващата сума, това се счита за сравнително нисък хонорар за знаменитост от нейния ранг.

В рекламната кампания 56-годишната певица, облечена в бяла булчинска рокля с открити рамене и годежен пръстен на ръката, е представена като глобален посланик на марката и е основно лице в последните им рекламни материали за „Черния петък".

В реалния живот Лопес е необвързана, след като се разведе с Бен Афлек през 2024 г.

Източникът коментира, че тя явно иска да остане в новините и да поддържа образа си на вечна звезда – не толкова от финансова нужда, колкото от желание за внимание и актуалност. Той допълва, че напоследък тя разширява присъствието си по нови пазари, като наскоро е пяла за първи път в Индия на сватба на милиардер срещу хонорар от около 2 милиона долара.

Председателят на Zen Diamond Емил Гюзелиш заяви, че Лопес е повече от международна икона – тя олицетворява сила, автентичност и непреходна красота.

Лопес подаде молба за развод от 53-годишния Афлек през август 2024 г., точно две години след сватбата им в Лас Вегас. Афлек ѝ беше предложил брак с годежен пръстен с зелен диамант.

Двамата възобновиха връзката си през 2021 г., след като първоначално бяха заедно и сгодени в началото на века. Тогава Афлек ѝ подари 6,1-каратов розов диамант „Хари Уинстън", чиято стойност се оценява между 1,2 и 2,5 милиона долара. Те се разделиха през 2004 г., но Лопес е запазила пръстена, на който била гравирана думата „sing".

Преди брака си с Афлек певицата беше сгодена за бившата бейзболна звезда Алекс Родригес, с когото започна връзка през 2017 г. Той ѝ предложи брак през 2019 г. с 15-каратов диамант, но двойката се раздели през 2021 г. покрай слухове за изневяра.

Първият ѝ брак е с кубинския актьор и продуцент Охани Ноа през 1997 г., който приключва година по-късно. След това тя се омъжва за танцьора и актьор Крис Джъд през 2001 г., но се развежда през 2003 г. През 2004 г. Лопес се омъжва за Марк Антъни – баща на 17-годишните им близнаци Еме и Макс – и двамата са заедно десет години, преди да се разделят през 2014 г. /БГНЕС