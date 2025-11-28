Нощна акция: За 4 часа събраха 240 000 лева за гаранцията на варненския кмет

Само за 4 часа бяха събрани снощи парите за гаранцията за освобождаването на арестувания варненски кмет Благомир Коцев. Това съобщи първа във Фейсбук депутатката от ППДБ Лена Бориславова.

Преди това Окръжният съд промени мярката му за неотклонение от задържане под стража в парична гаранция.

Благомир Коцев ще напусне ареста във Варна, когато предостави платежно нареждане за 200 000 лв.

Дарителските кампании, организирани от Филип Буков и Манол Пейков, привлякоха над 2500 дарители, които събраха общо над 240 000 лева – достатъчни да покрият гаранцията и да осигурят освобождаването на Коцев.

Очаква се парите да бъдат преведени по сметката на съда още днес, което ще позволи на кмета на Варна да излезе на свобода сутринта.

Организаторите подчертават, че след възстановяване на гаранцията, средствата ще бъдат насочени към „смислени и обединяващи каузи“.

Заседанието се проведе днес в съдебната палата във Варна. Делото беше преместено там по подсъдност, след като Коцев прекара времето от 8 юли досега в ареста на следствието и в затвора в София. През този период бяха проведени и десетки протести в негова подкрепа.

„Съдът определи безпрецедентната сума от 200 000 лв. за неговата свобода. Той може да бъде с децата си веднага, щом средствата бъдат внесени. Нека не позволяваме Благо да остане и ден повече в ареста“, апелираха по-рано вчера от ПП.

Няколко граждани казаха "ние ще съберем парите", каза след съдебното заседание адвокатът на варненския кмет Инна Лулчева.

Първи кампания започна Манол Пейков, който обяви сметката на фондацията си за набиране на средства за гаранцията. Той стори това към 18:30 ч. като обяви, че внася хиляда лв. от последната си депутатска заплата.

Лена Бориславова призова симпатизантите да внасят в тази сметка. Елисавета Белобрадова - също. И други привърженици на "Да, България" споделяха сметката на Пейков във фен групите си.

Два часа и половина по-късно в профила на Асен Василев се появи следното съобщение: "Нека не позволяваме Благо да остане и ден повече в ареста!

Да съберем заедно парите за неговата гаранция!

Това е единствената дарителска кампания, подкрепена от семейството на Благо - Ками, Биляна, Рубин и Евелина Коцеви."

Към кампанията на Филип Буков насочваше и официалният профил на Продължаваме промяната във фейсбук.

Варненският кмет, който прекара в ареста близо 5 месеца, е подсъдим за участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда с цел имотна облага.

Самият той отрича да е извършил престъпление.