Душил ли е със закачалка депутатът Хамид Хамид сътрудници на ПП?

Двама сътрудници на ПП твърдят, че са бити от депутата от ДПС-Ново Начало Хамид Хамид. Инцидентът стана вечерта в парламента, в която се състоя протестът срещу бюджета, веднга след края на заседанието на бюджетната комисия.

Те показаха пред медиите медицински свидетелства, издадени веднага след този случай.

"Ние минахме от там и извадихме телефон да ги снимаме и на кадрите се вижда какво се случва. Със закачалка за якета излезе Хамид Хамид от една стая, започна да крещи "Дръжте ги" и се затича към колегата Калин и започна да го души със закачалката срещу стената", каза Калоян Дървов.

Потърпевшият Калин Лалов заяви, че е бил ударен с въпросната закачалка и е бил душен.

"След това бяха нанесени юмруци по лицето на Калоян, тогава аз се отскубнах и се опитах да потърся помощ", допълни младежът.

Младите мъже твърдят, че и двамата са били нападнати от депутата Хамид Хамид.

„След като ми нанесе няколко юмручни удара, се намеси квесторът, който се опитваше да го спре. Аз се отскубнах и отидох по коридора към стаята на ПП-ДБ, след което слязох на протеста“, обясни Дървов и уточни, че е отишъл в „Пирогов“, за да се констатират нараняванията му и да се извади документ за тях, в който пише:

„При прегледа на Калоян Дървов се установи кръвонасядания и охлузвания в областта на долната устна. Тези травматични увреждания са получени в резултат от действия на тъпо-ръбести предмети по механизма на удари“.

По думите им квесторите в Народното събрание са станали свидетели на случилото се. Камери обаче не са запечатали агресията. Т

От ДПС-Ново начало заявиха пред bTV, че твърденията на сътрудниците на ПП-ДБ са "откровени клевети, които се доказват в съда".