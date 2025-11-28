Европа под натиск: Хибридната енергийно-морска кампания на Русия и липсата на отговор

Европа се нуждае от мисия в Балтийско море, способна да завзема танкери от скрита флотилия и да защитава енергийната инфраструктура при руска атака.

Енергията е новото бойно поле на хибридната война между Русия и Европа. Атаките между Русия и Украйна срещу техните енергийни централи и мрежи, както и превръщането на енергията в оръжие, се завръщат след много години, както се твърди в скорошна статия на Foreign Affairs.

Европейските санкции не могат да бъдат единственият подход за спиране на руския черен пазар за война и затваряне на приходите на Русия от петрол зад него. Нейният скрит флот , съставен от товарни кораби, които доставят суров петрол по целия свят, продължава да захранва приходите ѝ. Бившият литовски посланик Ейтвидас Баярунас твърди , че европейските страни е трябвало да задушат руския скрит флот в Балтийско море. И все пак, за пореден път, Европейският съюз (ЕС) е силен с думи на осъждане към Русия, но му липсва категоричната сила, пише за TNI д-р Маурицио Гери и Николо Комини.

Нежеланието на Европа да се изправи срещу Русия

Но Европа се намира в постоянно състояние на хибриден конфликт с Русия. Европа не може да се страхува от ответни мерки, когато Русия има връзки с дронове над летища , експлозии по железопътни линии и прекъснати кабели на дъното на морето. И така, каква е истинската причина Европа да не реагира силно?

Първата пречка е, че Европа не е банда от хуси терористи. Няма правна рамка, която позволява на демокрациите да блокират или атакуват кораби, когато имат право на „невинно преминаване“.

Второ, рискът от ескалация е възможен, когато руски изтребители ескортират скритата флотилия от петролни танкери. И все пак ескортиращите самолети не сигнализират за невинен товарен кораб, което поражда подозрение у Европа и дава основание за намеса.

Европа се нуждае от стратегия за война в сивата зона

Следователно, това, от което Европейският съюз (ЕС) се нуждае по-специално, е нова грандиозна стратегия за действие в нова ера на война в сива зона, както твърдят все повече учени . Неотдавнашният доклад на италианското Министерство на отбраната, в който се противопоставя на хибридната война, водена от Русия, Китай, Иран и Северна Корея, полага важна основа за по-сериозни политически действия.

Проблемът е, че Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) все още е основният участник в защитата на Европа, а тъй като Съединените щати призовават европейските си съюзници да увеличат споделянето на тежестта, ЕС трябва да усъвършенства инструментите си. Един от тях са военноморските операции на ЕС чрез неговата Обща политика за сигурност и отбрана.

За да се противодейства на руския скрит флот, ЕС се нуждае от нова военноморска операция в Балтийско море. Това изисква не само стратегия за Балтийско море, но и създаване на четвърта военноморска мисия в Северния и Източния фланг – отразяваща трите мисии, които ЕС има в Южния фланг: операция „Аталанта“ срещу пирати в Африканския рог, операция „Аспидес“ срещу хусите в Червено море и операция IRINI за оръжейното ембарго в Либия. Ембаргото на IRINI рискува да не бъде подновено от Съвета за сигурност на ООН (СС на ООН), тъй като Русия може да блокира удължаването му до края на този месец, с което ембаргото на ниво ООН да бъде сринато. И все пак, самият ЕС удължи операцията IRINI до март 2027 г. и разшири мандата ѝ, за да включва дейности по мониторинг и наблюдение, събиране на информация за обхващане на незаконни дейности, различни от трафика на оръжие от Либия, и събиране на информация, полезна за защитата на критична морска инфраструктура. Правилата за употреба обаче трябва да бъдат разширени, за да се задържа и руският скрит флот, когато е заподозрян в контрабанда на петрол.

Разширяването на усилията на ЕС би се борило с хибридната война, водена от Русия в множество области. Това не само би защитило енергийните и информационни инфраструктури, подложени на саботаж, но и би контролирало контрабандата на петрол от руския скрит флот, който финансира войната на Путин срещу Украйна, и би увеличило възпиращата му позиция по отношение на осведомеността за морска сигурност. Всъщност бъдещето на сигурността на Европа може да зависи повече от нейните води, отколкото от небето и сушата ѝ.

Оперативни приоритети за мисия на ЕС в Балтийско море

Първо, половината от руския суров петрол преминава през Балтийско море, така че операцията трябва да се съсредоточи върху операции по издирване и изземване там. Второ, кабелите за данни, електричество и интернет в Балтийско море често са обект на саботаж , така че операцията трябва да помогне за повишаване на морската осведоменост срещу този вид атака. И накрая, възпирането чрез отказ, за ​​да се откаже достъп на кораби от скритата флотилия до пристанищни съоръжения, трябва да бъде съчетано с възпиране чрез наказание, с изземване на флотилията всеки път, когато проверката покаже, че корабът е нарушил петролното ембарго и санкциите на ЕС.

Това несъмнено ще изисква политическа воля и единен глас от Европейския съюз, което никога не е сигурно. Колективните действия и сигурността на фронта на целия ЕС срещат вътрешна съпротива от страна на собствените си членове. Унгария и Словакия, пристрастени към евтината руска енергия и политическите партньорства с Кремъл, няма да работят за осигуряване на европейските граници срещу руската агресия в сивата зона. Ще трябва да се намерят решения и компромиси, за да се осигури бъдещето на Европейския съюз и неговият суверенитет.

Докато операцията IRINI разчита на средиземноморските страни, които понякога не осъзнават и не са заинтересовани да отмъстят на Русия, операция на ЕС в Балтийско море би имала различен подход от балтийските страни-членки. Те помнят злоупотребите на Съветския съюз и са съседи на непрекъснатите ужаси на руската инвазия в Украйна, поради което искат да подкрепят средиземноморските операции, както се вижда от неотдавнашното посещение на началника на отбраната на Латвия в IRINI.